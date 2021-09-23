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AK Parti Etimesgut İlçe Başkanlığından Cemal Emir hakkında suç duyurusu - Son Dakika

AK Parti Etimesgut İlçe Başkanlığından Cemal Emir hakkında suç duyurusu

23.09.2021 00:57
AK Parti Etimesgut İlçe Başkanlığından Cemal Emir hakkında suç duyurusu, System.String[]

AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Halil Hotaman ve bir grup vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Ceberrut adamı bu ülkenin başından atacağız. Bir daha onlar gibi gelmesin diye de onların kökünü kazıyacağız" diyen CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Halil Hotaman ve bir grup vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Ceberrut adamı bu ülkenin başından atacağız. Bir daha onlar gibi gelmesin diye de onların kökünü kazıyacağız" diyen CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. AK Parti İlçe Başkanı Hotaman, "Parti mensuplarımıza yönelecek herhangi bir tehditte ya da eylemde bizzat sorumlunun sayın başkanın olacağını da hatırlatmak istiyorum" dedi.

Geçtiğimiz pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ilçe kongresinde Etimesgut İlçe Başkanı seçilen Cemal Emir, teşekkür konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Ceberrut adamı bu ülkenin başından atacağız. Bir daha onlar gibi gelmesin diye de onların kökünü kazıyacağız" demişti. AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Halil Hotaman öncülüğünde Sincan Batı Adliyesi'ne gelen partililer ve vatandaşlar, Emir hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde konuşan Hotaman, "Etimesgut'un çiçeği burnunda ilçe başkanının kendi seçmeninin gözünü daha ilk günden boyamak adına teşekkür konuşmasında bir siyasi parti temsilcisine yakışmayacak nitelikte ifadelerle genel başkanımıza, Cumhurbaşkanımıza ve kendileri gibi düşünmeyen, siyasi olarak kendilerini desteklemeyen insanlara hakaret ve tehditlerde bulunması, CHP ve yöneticilerinin topluma karşı besledikleri kin, nefret duygularında geldikleri noktayı açıkça gözler önüne sermektedir. Sayın Cemal Emir, karşılıklı yalanlar ve suçlamalarla geçirdikleri kongre sürecini unutturmamak adına olacak ki haddini aşan ifadelerle gündem oluşturmaktadır. Ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanına, liderimiz ve Cumhurbaşkanımıza 'Ceberrut adam' kelimesini kullanacak kadar seviyesiz, kendi siyasi düşüncesine sahip olamayanlar için ise 'kökünü kazıyacağız' gibi yakışıksız kelimeleri kullanacak kadar şirazesi kaymış bir siyasetçinin toplum nazarında kabul görmeyeceğini kendisine bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Sayın başkan, unutma ki korkutacağız, susturacağız, yıldıracağız ve hatta kökünü kazıyacağız dediğiniz insanlar bugüne kadar bu coğrafyada ülkeleri için Malazgirt'te, Sakarya'da, Çanakkale'de ve son olarak 15 Temmuz gecesi ülkenin her yerinde tanklara, mermilere gövdesini siper etmiş, şehit ve gazi olmuş insanlardır" dedi.

"Darbe girişiminde belediye başkanının evine saklanan yöneticilerinizi korkutabilirsiniz"

Hotaman, "Siz ve sizin gibiler bu tarz ifadelerinizle ancak ve ancak özellikle son dönemde korkakların, yalancıların, tacizci ve tecavüzcülerin yegane toplanma alanı haline dönüşen kendi siyasi partiniz içindeki zavallı yönetici dostlarınızı ya da 'Darbe olursa tankın önüne ilk ben çıkarım' dedikten sonra darbe girişiminde belediye başkanının evine saklanan yöneticilerinizi korkutabilirsiniz. Size tavsiyemiz, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanını ve kendi siyasi düşüncenizi paylaşmayan insanları tehdit etmek yerine ülkemize, şehrimize, ilçemize ve vatandaşlarımıza fayda sağlayacak siyaset üretmeniz ve bu bağlamda söylemlerde bulunmanızdır" diye konuştu.

"Parti mensuplarımıza yönelecek herhangi bir tehditte sorumlu bizzat sayın başkandır"

Kurulduğu günden itibaren çalışmaların 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' parolasıyla yürütüldüğünü söyleyen Hotaman, "Çalışmalarımıza Cumhurbaşkanımız önderliğinde aynen devam edeceğimizi, bundan rahatsız olan seviyesiz Emir kullarına karşı mücadelemizi daha da artan bir azim ve kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyor, CHP Etimesgut İlçe Başkanı seçilen zatı yakışıksız, seviyesiz açıklamalarını kendisine misliyle iade ediyoruz. Etimesgut ya da herhangi bir yerde parti mensuplarımıza yönelecek herhangi bir tehditte ya da eylemde bizzat sorumlunun sayın başkanın olacağını da hatırlatmak istiyorum. Bununla birlikte CHP Etimesgut İlçe Başkanının kongrede yaptığı cumhurbaşkanımız ve teşkilatımıza yönelik tehdit ve hakaret içerikli ifadeleri nedeniyle yargı önünde hesap soruyor ve suç duyurusunda bulunarak hukuk önünde hesap sormak üzere harekete geçiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Etimesgut, AK Parti, Hisarcık, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Etimesgut İlçe Başkanlığından Cemal Emir hakkında suç duyurusu - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Etimesgut İlçe Başkanlığından Cemal Emir hakkında suç duyurusu - Son Dakika
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