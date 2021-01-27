AK Parti Eyüpsultan 7. Olağan Kongresi - Son Dakika

AK Parti Eyüpsultan 7. Olağan Kongresi

27.01.2021 22:05
AK Parti Eyüpsultan 7. Olağan Kongresi, System.String[]

AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı, 7. Olağan Kongresini Eyüpsultan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı, 7. Olağan Kongresini Eyüpsultan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Divan Başkanlığını AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mehmet Kırmızı'nın yaptığı kongrede görevi bırakan Serhan Yılmaz'ın yerine Muhammet Vanlıoğlu seçildi.

Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in yanı sıra çok sayıda belediye başkanı ve delege katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan Kaya, AK Parti'nin 18 yıldır aralıksız tüm seçimlerden galip çıktığını ve milletin tercihlerinin doğru yolda olduklarının en net kanıtı olduğunu söyledi.

Kaya, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın tüm ülkeyi kapsayacak çalışmalar yaptığını belirterek,"Sayın cumhurbaşkanımızın o şefkat, merhamet dolu yaklaşımıyla insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla bu ülkede el uzatmadık tek bir fert bile bırakmadık. "diye konuştu.

Koronavirüsle mücadele döneminde Avrupa'da yaşlıların kaderlerine terk edildiğine işaret eden Kaya, "Doktorlar hasta seçmek zorunda kaldı. 'Bu yaşlı buna bakmayalım,' dendi. Belli hastalar ikinci plana atıldı. Halbuki bizim için yaşlılar velinimetimiz, çınarlarımızdır. Biz büyüklerimizi en öncelikli şekilde, aşı kampanyasında ayaklarına giderek aşılarını yapıyoruz. Bir buçuk milyon vatandaşımızdan fazlası aşılanmış durumda. Türkiye aşılamada da büyük bir başarı sergiliyor." ifadelerini kullandı.

Kaya, insanı merkeze alan politikalara devam edilerek AK Parti liderliğinde 2023, 2053 ve 2071'e doğru emin adımlarla yürüneceğini belirterek, "AK Parti Türkiye'nin 18 yılının partisi değil, Türkiye'nin geleceğinin partisidir. Aslında bunu muhalefet de biliyor. Muhalefetin Türkiye'nin geleceğine dair hiçbir söylemi yok." değerlendirmesinde bulundu.

Turan da parti içi seçimlerin yenilenme ve güçlenme açısından önemli olduğuna değinerek, "Bu kutlu bayrak yarışı inşallah ilelebet devam edecektir. Bu bayrak yarışında sahip olduğumuz makamlar ve unvanlar geçicidir. Bayrak bir nöbetçiden diğerine geçer ama davamız bakidir. Bugün Eyüp Sultan hazretlerinin de meftun olduğu bir ilçe olan Eyüpsultan için davamızın baki bizlerin geçici olduğu gerçeğinin altını daha kalın bir şekilde çizmemiz gerekir." diye konuştu.

Turan, adalet ve hak mücadelelerinde nerede durulması gerektiğinin hayati olduğunu belirterek, "Bugün bütün küresel egemenler, küresel haydutlar başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Cumhur İttifakı'nı aşağıya indirmenin gayreti içinde. Bize teşkilat üyeleri olarak Eyüp Sultan Hazretleri gibi onun etrafında dimdik durmaktır. "ifadelerini kullandı.

-"Milletimizin menfaatine olacak ne karar alınacaksa sonuna kadar yanınızdayız"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da konuşmasında AK Parti'nin şimdiye kadar verdiği tüm sözleri yerine getirdiğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de meclis çoğunluğunu elde ettiklerini kaydeden Şenocak, "Orada şunu ifade ediyoruz. Milletimizin menfaatine olacak ne karar alınacaksa sonuna kadar yanınızdayız ama menfaatine olmayan şeylerde de sonuna kadar karşı olacağız diye ifade etmiştik. Biz idarenin nasıl yönetilmesi gerektiğini onlardan daha iyi biliriz. Sadece şunu ifade ediyorum. Bugüne kadar 19 milyar lira borçlanma talebi geldi, verdik. 1,5 yılda verdik. İSKİ borçlanması, enerji yatırımı, yol gibi birçok alanda getirdikleri talepleri verdik. Soruyoruz. Bu kadar borçlanma yetkisi aldınız. İstanbul'a ne yaptınız? "diye konuştu.

Şenocak, kongre seçimlerinin önemine değinerek, şöyle devam etti:

"Biz milletimizin menfaatine çalışacağız, çok çalışacağız. İnşallah kongre süreçleri bittikten sonra sahada çalmadık kapı bırakmayacağız. Salgın sürecinde dahi teşkilat üyeleri olarak bir yılda 230 bin yeni üye kaydı gerçekleştirdik. Bu vesileyle tüm Eyüpsultan teşkilatındaki kardeşlerime de teşekkür ediyorum. 2023 bizim için yeni bir milat. Eyüpsultan öyle bir ses verecek ki Allah'ın izniyle oy oranımız artıracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni dönemde tekrar başkan yapacağız."

Eyüpsultan Belediyesi, İstanbul, Hisarcık, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Eyüpsultan 7. Olağan Kongresi - Son Dakika


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