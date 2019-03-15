Son Dakika Haberleri: AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Köken Vatandaşlara Projelerini Anlattı

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Köken Vatandaşlara Projelerini Anlattı

29 dakika önce

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, Düğmeciler Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Köken Vatandaşlara Projelerini Anlattı, System.String[]
AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, Düğmeciler Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Köken, Eyüpsultan'da hizmete geçireceği projelerini anlattı.

31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, Düğmeciler Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu'nda vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Köken, vatandaşların istek ve görüşlerini dinledi. Sohbet havasında geçen etkinlikte Köken, 31 Mart seçimleri sonrası Eyüpsultan'da yapacağı hizmetleri anlattı. Daha sonra bir konuşma yapan Köken, "Düğmeciler Mahallesi bizim en önemli mahallemiz. Yamaçlardan oluşuyor, Eyüpsultan'a inemiyor, parkı az, sosyal tesisi az. Şimdi bu havzayı ben birlikte değerlendiriyorum. Eyüp Merkez Mahallesi etrafındaki mahalle sayısı 10. Defterdar'dan başlıyor, Sakarya, Silahtar Mahallesi'nde bitiyor. Bu 10 mahalle ile ilgili ortak çalışmamız var. Özellikle bu aks, Defterdar'dan başlayıp Nişanca, Topçular, Düğmeciler, Rami Yeni, Rami Cuma aksı. Bir kere Topçular'dan, Rami'den, Gaziosmanpaşa, Rami, Rami Cuma, Düğmeciler'den Eyüp'e bir ring hattı kuracağız. Bunu bütün vatandaşımız çok istiyorlar. Hem şehre inemiyorlar, hem Eyüpsultan Camii'ne inemiyorlar hem de sağlık merkezlerine net bir şekilde ulaşamıyorlar" diye konuştu.

Sağlık tesisleri konusunda da Düğmeciler'e önemli yatırımlar yapacağını ifade eden Köken, "Bu bölgenin Topçular köşesine kalan sağlık tesisini Topçular merkeze getireceğiz. Aile hekimliği müessesesini buraya getireceğiz. Hem Topçular hem de Düğmeciler halkı ortak yararlansın diye. Topçular ile Düğmeciler'in sınırındaki halı sahanın olduğu yere yüzme havuzu yapacağım. Şekaipbey Parkı'nın içerisine kültür merkezi ve parkı yeniden yapacağız. Merkez ile ilgili de Eyüp Stadı'nın içerisindeki spor salonunu da yeniden yaptırıyoruz. Biliyorsunuz cumhurbaşkanımız mitingde bizzat ismen verdi. İkincisi Sultan Center Kültür Merkezi. Kültür merkezi yapacağız ama eğer orayı hastane yapabilirsem hastane yapacağım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:22 Kaynak: İHA

Eyüp, Deniz Köken, AK Parti, Politika
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