Son Dakika Haberleri: AK Parti Fatih Başkan Adayı Turan: "Yeni Dönemde Belediyecilikte Yeni Bir Faza Geçeceğiz"

AK Parti Fatih Başkan Adayı Turan: "Yeni Dönemde Belediyecilikte Yeni Bir Faza Geçeceğiz"

4 saat önce

AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan Kalkandelenliler Derneğinin programına katıldı.

AK Parti Fatih Başkan Adayı Turan:
AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan Kalkandelenliler Derneğinin programına katıldı. Turan, belediye başkanı olduğu taktirde hayata geçireceği projelerden söz ederek, yeni dönemde belediyecilikte yeni bir faza geçeceklerini belirtti.

AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan Kalkandelenliler Kültür Yardımlaşma ve Kültür Derneğinin programına katıldı. Derneğin çalışmalarını yakından takip eden Turan, dernek üyeleriyle sohbet etti. Dernek üyeleri ise Turan'ı müzik eşliğinde ağırladı. Belediye başkanı olduğu taktirde hayata geçireceği projelerden söz eden Turan, yeni dönemde belediyecilikte yeni bir faza geçeceklerini belirtti. Turan sözlerine şöyle devam etti:

"Yeni dönemde Fatih'imizin bu sorunlarına şu ana kadar arkadaşlarımız ciddi katkıda bulundular. Ama yine de Fatih'imizin eskiyen bir yapı stoğu var. Hem de eski planlı olduğu için otoparkla ilgili ciddi sıkıntıları var. Göçmenlerle ve başka konularda bazı alanlarda yaşamı zorlayan, bunu çok kullanmıyoruz ama çöküntü alanı dediğimiz alanlar oluşmaya başladı. İnşallah bunu söz olarak söylüyorum, bunu başaramazsak başarmamış oluruz. Önümüzdeki dönem Fatih'imizde daha güvenli daha konforlu sorunların çözüldüğü bir yıl olacak inşallah." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 08:24 Kaynak: İHA

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