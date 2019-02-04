AK Parti Fatih Kadın Kolları, Kanser Hastası Çocukları Ziyaret Etti

AK Parti Fatih Kadın Kolları üyeleri, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü'nde tedavi gören kanser hastası çocukları ziyaret etti.

AK Parti Fatih Kadın Kolları üyeleri, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü'nde tedavi gören kanser hastası çocukları ziyaret etti.



"Çocuklar Hep Gülsün" sloganıyla Çocuk Onkoloji Bölümünde tedavi gören çocukları ziyaret eden AK Parti Fatih Kadın Kolları Başkanı Nurhan Çalık ve yönetim kurulu üyeleri, yakından ilgilendikleri çocukların anneleriyle sohbet etti. Ziyarette çocukların tedavi süreçleri hakkında da doktorlardan bilgi alındı.



Çalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların yüzünde tebessüm oluşturabilmek ve ailelerine moral verebilmek amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.



Ayrıca, çocuklar ve aileleri için hazırlanan hediye paketleri de yetkililere teslim edildi.

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