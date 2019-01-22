Son Dakika Haberleri: AK Parti Fatsa'da İstişare Toplantısı

AK Parti Fatsa'da İstişare Toplantısı

1 saat önce

AK Parti Fatsa İlçe Başkanlığında partinin Fatsa Belediye Başkan adayı olan İbrahim Etem Kibar için istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleşti.

AK Parti Fatsa'da İstişare Toplantısı, System.String[]
AK Parti Fatsa İlçe Başkanlığında partinin Fatsa Belediye Başkan adayı olan İbrahim Etem Kibar için istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleşti.

Yoğun katılımın gerçekleştiği istişare toplantısında açılış konuşmasını AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel gerçekleştirdi. Başkan Yüksel, "Göreve yeni getirildim. Partimizin başarısı için ilk günkü aşkla çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Belediye başkan adayımızın kazanması için seçim çalışmalarına başladık. Tevazu, gayret ve samimiyetle çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

İkinci konuşmayı ise AK Parti Fatsa Belediye Başkan Adayı İbrahim Etem Kibar yaptı. Kibar, "İlçemize ve milletimize hizmet etme gayesiyle yola çıkan, birbirinden değerli aday adayı arkadaşlarıma kampanyaları süresince gösterdikleri birlik, beraberlik, hoşgörü, saygı ve kardeşlik için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bugünden itibaren yine aynı duygularla, kol kola, omuz omuza partimizin, Cumhur İttifakı'nın seçim zaferi için, milletimize hizmet için birlikte çalışacağız. Yaşadığımız bu güzel şehrin insanını, coğrafyasını, her gün ayak bastığımız toprağını, toplumsal değerlerini, geleneklerini, beklentilerini çok iyi biliyorum. Bu nedenle Fatsa gibi bir şehrin sorumluluğunun ne kadar ağır olduğunun bilinci içerisindeyim. Biz Fatsa'nın geleceğini planlamak ve yenilemek iddiasındayız. Bu yüzden herkesin katkıda bulunacağı birlikte yöneteceğimiz bir belediyeciliği inşa etme kararlılığındayız" şeklinde konuştu.

İstişare toplantısında Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe ve AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı da birer selamlama konuşması gerçekleştirdiler. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:47 Kaynak: İHA

Politika
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