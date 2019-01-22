AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel Oldu

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Ünlü Yatırımcı Bugüne Kadar Görülmemiş Bir Ekonomik Kriz Çıkacağını Söyledi ve Ekledi: Paramı Altına Yatıracağım

Maaşların En Yüksek Olduğu Şehirler Belli Oldu! İşte O Sıralama