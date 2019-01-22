Son Dakika Haberleri: AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel Oldu

AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel Oldu

1 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Fatsa İlçe Başkanlığı görevine İsa Yüksel atandı.

AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel Oldu, System.String[]
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Fatsa İlçe Başkanlığı görevine İsa Yüksel atandı.

AK Parti Genel Merkezi, Cenan Kır'ın istifası üzerine boşalan AK Parti Fatsa İlçe Başkanlığına atama yaptı. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı oluru ile İsa Yüksel bu göreve getirildi.

Yeni Başkan İsa Yüksel yaptığı açıklamada, "Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir'in oluru ve İl Başkanlığımızın kararları doğrultusunda, ilçe Başkanı olarak göreve atandım. Tüm Fatsa'ya hayırlı olsun. Çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:10 Kaynak: İHA

Merkez, Fatsa, Politika
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