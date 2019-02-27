Son Dakika Haberleri: AK Parti Ferizli Seçim Bürosu Açıldı

AK Parti Ferizli Seçim Bürosu Açıldı

1 saat önce

AK Parti'nin Ferizli seçim bürosunun açılışı yapıldı.

AK Parti Ferizli Seçim Bürosu Açıldı, System.String[]
AK Parti'nin Ferizli seçim bürosunun açılışı yapıldı.

Açılışa katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce, burada yaptığı konuşmada, ilçede AK Parti'nin kuruluşundan itibaren her zaman yüksek oy aldığını söyledi.

Önümüzdeki 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde de yüksek oy beklediklerini ifade eden Yüce, "Yüksek oylarımızla Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına gururla çıkacağız. İsmail Dündoğdu başkan adayımızla Ferizli ilçemize güzel hizmetler getireceğiz. Hayırlı olsun." diye konuştu.

AK Parti Ferizli Belediye Başkan Adayı İsmail Gündoğdu ise Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Yüce'ye kendisine destek verdiği için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından meclis üyeleri ve çok sayıda partilinin katılımıyla seçim bürosunun açılışı yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:26 Kaynak: AA

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