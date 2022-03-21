AK Parti, "Forum Metaverse" etkinliğiyle davetlilere artırılmış gerçeklik deneyimi sundu - Son Dakika
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AK Parti, "Forum Metaverse" etkinliğiyle davetlilere artırılmış gerçeklik deneyimi sundu

21.03.2022 16:54

Forum Metaverse etkinliğine katılanlar AK Parti Ankara Milletvekilli Lütfiye Selva Çam ile röportaj Etkinliğe katılan gençlerle röportaj AK Parti, "Forum Metaverse" etkinliğiyle davetlilere artırılmış gerçeklik deneyimi sundu ANKARA - AK Parti Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri...

Forum Metaverse etkinliğine katılanlar

AK Parti Ankara Milletvekilli Lütfiye Selva Çam ile röportaj

Etkinliğe katılan gençlerle röportaj AK Parti, "Forum Metaverse" etkinliğiyle davetlilere artırılmış gerçeklik deneyimi sundu

ANKARA - AK Parti Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından düzenlenen Forum Metaverse etkinliği, davetlilere artırılmış gerçeklik deneyimi sundu.

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Lütfiye Selva Çam, Metaverse, AK Parti, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti, 'Forum Metaverse' etkinliğiyle davetlilere artırılmış gerçeklik deneyimi sundu - Son Dakika


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