AK Parti, "Forum Metaverse" etkinliğiyle davetlilere artırılmış gerçeklik deneyimi sundu - Son Dakika

Forum Metaverse etkinliğine katılanlar
AK Parti Ankara Milletvekilli Lütfiye Selva Çam ile röportaj
Etkinliğe katılan gençlerle röportaj AK Parti, "Forum Metaverse" etkinliğiyle davetlilere artırılmış gerçeklik deneyimi sundu
ANKARA - AK Parti Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından düzenlenen Forum Metaverse etkinliği, davetlilere artırılmış gerçeklik deneyimi sundu.
Kaynak: AA
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