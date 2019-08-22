Son Dakika Haberleri: AK Parti Futbol Turnuvası final maçıyla sona erdi
Son Dakika Güncel Haber

AK Parti Futbol Turnuvası final maçıyla sona erdi

34 dakika önce

AK Parti Van İl Başkanlığı 1. Geleneksel Futbol Turnuvası, gerçekleştirilen final maçının ardından son buldu.

AK Parti Futbol Turnuvası final maçıyla sona erdi, System.String[]

AK Parti Van İl Başkanlığı 1. Geleneksel Futbol Turnuvası, gerçekleştirilen final maçının ardından son buldu.


Van'da, AK Parti İl Başkanlığı tarafından 980 gencin toplam 98 takımla katılarak gerçekleştirdiği 1. Gelenekse Futbol turnuvası, Atılım Beko spor ve Selahattin Eyyübispor arasında oynanan final karşılaşması ile tamamlandı. Final maçını izlemek üzere halı sahaya gelen AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, sporcuların ilgisi ile karşılaştı. Sporun gençler için önemine değinen Türkmenoğlu, "Futbol sözde değil, özde kardeşliği gerektiren bir spor dalıdır. Biz de gençlerimiz arasındaki diyaloğun gelişmesi ve partimize yönelik farkındalığın artırılması amacıyla futbol turnuvası düzenledik. Turnuvamıza gençlerimizin yoğun ilgisi bizleri çok sevindirdi. 980 gencimiz 98 takım aracılığı ile turnuvamıza katılarak bu spor heyecanına katıldılar. İl Başkan Yardımcım ve Vanspor eski hocamız Mehmet Tuğrul yönetiminde turnuvamızı kazasız belasız ve çok güzel bir çalışma ile final maçına kadar getirdik. Bu etkinliğimizi inşallah geleneksel hale getirerek gençlerimizin partimizle kaynaşmalarını sağlayacağız" dedi. Türkmenoğlu'nun finale kalan takımlara başarılar dilemesinin ardından Atılım Bekospor ve Selahattin Eyyübispor karşılaşmasına geçildi. İlk yarı Selahattin Eyyübispor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda ise Atılım Bekospor, sahaya daha hakim bir görüntü sergileyerek 1-0 yenik olduğu karşılaşmada skoru 1-1 yapmayı başardı. Berabere tamamlanan karşılaşmanın ardından şampiyon takımın belirlenmesi için penaltılara geçildi. Penaltılar sonucunda Atılım Bekospor sahadan 5-4 gibi bir skorla galip ayrılmayı başaran taraf oldu. Turnuvada Erçek Yaşam Merkezi üçüncü olurken, 4'ncülüğü ise AK Gençlikspor aldı. Turnuvada dereceye giren takımlara ve futbolculara çeşitli ödüller verildi. Turnuvaya Türkmenoğlu'nun yanı sıra Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, Gençlik Kolları Başkanı Kadir Özbilge, Edremit İlçe Başkanı Savaş Nurullah Kıylık ile parti yönetim kurulu üyeleri katıldı. - VAN

Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti, Futbol, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 07:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Van Valiliği, kayyum protestosuna polislerin tepki çeken müdahalesine yönelik görüntülerle ilgili açıklama yaptı
MHP'li vekilden, AK Partili vekile çok sert tepki: PKK sevici Mustafa, yazıklar olsun Soylu'dan, HDP'li başkanların "Biz seçilmişiz" sözlerine yanıt: Demokrasi bir truva atı değildir Rizeli futbolcunun eşi Irina Moroziuk'un futbol videosu sosyal medyayı salladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 20:34:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Futbol Turnuvası final maçıyla sona erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]