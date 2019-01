AK Parti Gaziantep Aday Tanıtım Toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çarşı pazarda, marketlerde fiyatlar, üreticiden alındıktan sonra aracılar vasıtasıyla tırmandırılıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çarşı pazarda, marketlerde fiyatlar, üreticiden alındıktan sonra aracılar vasıtasıyla tırmandırılıyor. Fiyatlar birbirini tutmuyor. Burada belediyelerimize büyük görevler düşüyor. Bu tür fiyat artıranları hesaba çekmeniz lazım." dedi.



Erdoğan, Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Gaziantep Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'ndaki konuşmasında, İdlib meselesini çözüm yoluna koyduklarını anlattı.



"Eğer İdlib'de ortak bir müdahaleyi Rusya'yla beraber yapmasaydık, yüz binler İdlib'den bizim topraklarımıza gelecekti." diyen Erdoğan, yapılan operasyonun bu işi çözdüğünü, İdliblinin kendi topraklarında kaldığını bildirdi.



Erdoğan, şu anda aynı şekilde koruma ve güvenliğin devam ettiğini, gerektiğinde askeri yöntemlerden kaçınılmayacığının da Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile gösterildiğini vurguladı.



Münbiç ve Fırat'ın doğusu için gerektiği durumda kullanmak üzere askeri hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığına işaret eden Erdoğan, halen süren siyasi ve diplomatik süreçlerin neticelerini beklediklerini dile getirdi.



"İstiklalimizden, istikbalimizden asla taviz vermeyiz"



Rusya'da bulunduğu sırada yaptığı görüşmeleri anımsatan Erdoğan,"Amerika'yla diplomasi devam ediyor, koalisyon güçleriyle devam ediyor. Bunları yakın takipte devam ettireceğiz. Oldu oldu, olmadı bir gece ansızın oralardayız. Bunun için bize bedel ödetme tehdidi yapanlara 'Biz bu bedeli öderiz ama istiklalimizden ve istikbalimizden asla taviz vermeyiz' diyoruz." diye konuştu.



Türkiye'nin son yıllarda pek çok tehdidin ve saldırının yanında ekonomik tuzaklara da maruz kaldığının altını çizen Erdoğan, geçen yılın ağustos ayından itibaren kur, faiz, enflasyon üçgeninde gerçekleştirilen ekonomik saldırıya uğrandığını anımsattı.



Konu ekonomi olunca sıkıntıların çözümünün biraz zaman aldığını ifade eden Erdoğan, daha önce başlatılan istihdam seferberliğiyle 2 yılda 1,5 milyonluk ilave istihdam elde edildiğini anlattı.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde (TOBB), oda ve borsalarla bir araya geldiği toplantıda taahhüt aldığını dile getiren Erdoğan, Türkiye'deki odaların, borsaların 2,5 milyon istihdam sağlayacağını bildirdi.



"Kapılarımızı sonuna kadar açtık"



Sanayiciye, tüccara, odalara, borsalara güvendiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Biz biriz, beraberiz, kardeşiz, yolculuğumuzu da böyle devam ettireceğiz. Şimdi hem kaybımızı telafi etmek hem de atılım hamlesi başlatmak için yeni bir seferberlik ilan ediyoruz. Sanayiciden esnafa, çiftçiden ihracatçıya kadar her kesime üretimlerini, ticaretlerini, istihdamlarını artırmaya yönelik destekler, teşvikler, muafiyetler veriyoruz. Üretimi ve istihdamı artırmanın yolu yatırımdır. Hem kendi vatandaşlarımızdan hem de yurt dışından ülkemizde yatırım yapmak isteyenlere kapılarımızı sonuna kadar açtık. Hem Batı ülkelerinden, Orta Doğu'dan, Körfez'den, hem Orta Asya'dan, Uzak Doğu'dan ciddi yatırımcı ilgisi var. Bunların fiilen hayata geçmesi ve istihdama dönüşmesi zaman alıyor, bir anda bunlar olmuyor ama artık tünelin ucu göründü."



Erdoğan, kısa vadeli birtakım imkanları devreye aldıklarını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Şu tür sıkıntılarla karşılaştığımız oluyor, örneğin, bir KOBİ'ye işini büyütmesi ve dolayısıyla istihdamı artırması için uygun şartlarda finansman sağlıyoruz. Bazı kişilerin bu kaynağı işinde kullanmak yerine götürüp faize veya benzeri finans araçlarına yatırdığını duyuyoruz. Aynı şekilde döviz kuru ve enflasyon konusunda çok abartılı öngörülerde bulunup fiyatlarını şişiren kimi ticaret erbabının tam tersi gelişmeler yaşanmasına rağmen aynı şekilde devam ettiğine şahit oluyoruz."



"Bunun adı ülkeye ve millete ihanettir"



Doların düştüğünü, borsanın yükseldiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:



"Benim burada bir ricam var, marketlere, çarşıya, pazara bakıyoruz, maalesef, çarşı pazarda, marketlerde fiyatlar, üreticiden alındıktan sonra aracılar vasıtasıyla tırmandırılıyor. Fiyatlar birbirini tutmuyor. Burada belediyelerimize büyük görevler düşüyor. Bu tür fiyat artıranları hesaba çekmeniz lazım, bunları silkelemeniz lazım. Benim vatandaşıma bu şekilde yüksek rakamlarla bu fiyatlarda mal satanları hesaba çekmeniz lazım. Hazırlıklarımız var ve bu uygulamayı da yapacağız, kusura bakmasınlar. Bunun adı ticaret, para kazanma değildir. Bunun adı olsa olsa fırsatçılıktır, riyakarlıktır, tefeciliktir, hatta ülkeye ve millete ihanettir. Bazıları, 'Serbest piyasa' diyor, geç bu işi. Serbest piyasa başka bir şey. Fiyatları piyasa belirler, gerçek serbest rekabette ama bu o değil. İşte pazara bakıyoruz ne alemde, markete bakıyoruz ne alemde. Piyasayı manipüle ederek bu fırsatçılığı meşrulaştırmaya çalışmanın serbest piyasa ekonomisinde yeri yoktur. Dünyanın hiçbir yerinde devletin ve toplumun böyle bir çarpıklığa göz yumması, gözünü hırs bürümüş bir avuç spekülatöre teslim olması söz konusu olamaz."



Erdoğan, Gaziantep'in son dönemde yaşanan dalgalanmalardan en az etkilenen şehirlerden olduğunu söyleyerek, Gazianteplileri ahlaki duruşları nedeniyle kutladı.



Milletin bağrından çıkan AK Parti'nin her seçimi halka hesap verme vesilesi olarak gördüğüne işaret eden Erdoğan, her seçimde milletin karşısına en ideal, çalışkan, ehil kadroyla çıkmaya çalıştıklarını, 31 Mart seçimleri için de böyle bir çalışma yaptıklarını bildirdi.



Cumhur İttifakı'nın önemine değinen Erdoğan, bazı yerlerde ittifak kapsamında MHP'li adayların gösterildiğini, "Bu bizim partiden, şu sizin partiden" anlayışının olmaması gerektiğini, beraber çalışılacağını kaydetti.



Erdoğan, daha sonra belediye başkan adaylarını tanıttı.



Notlar



Toplantı dolayısıyla salonda kurulan dev platformda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile partinin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in fotoğraflarının yanı sıra "Tevazu, Samimiyet, Gayret ile Önce Millet Önce Memleket" yazılı pankart yer aldı.



Salonda "Sen zalime korkusun dünyasını karartan, mazlumlara ışıksın geceyi aydınlatan", "Adamdır adam gadanı alam", "Yılmayan, yorulmayan, bayrağı yerde koymayan, tek sevdası vatan Recep Tayip Erdoğan" yazılı pankartlar asıldı.



Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan "Lider" filmi ile Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin için hazırlanan film gösterildi.



Erdoğan, partisinin ve Cumhur İttifakı'nın Gaziantep Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.



Toplantıya, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Genel Sekreter Fatih Şahin, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve milletvekilleri de katıldı.



(Bitti)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! İşte AK Parti Gaziantep Adayları

İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep Maçının Hakemi Zorbay Küçük, Günay Güvenç'in Üstüne Yürüdü!

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'taki Hain Saldırıyla İlgili Konuştu: Uçaklar Kalkınca Dağıldılar

Irak'ın Kuzeyinde Yer Alan Üs Bölgemize, PKK Provokasyonu Sonrası Saldırı Gerçekleşti