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AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı - Son Dakika

AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı

25.12.2021 16:02
AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize oy verse de vermese de 84 milyonun her bir ferdini kardeşimiz olarak görüyor, bağrımıza basıyoruz.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize oy verse de vermese de 84 milyonun her bir ferdini kardeşimiz olarak görüyor, bağrımıza basıyoruz. Şehirlerimize hizmet götürürken de sıkıntılarını çözerken de asla ayrım yapmadık, yapmıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahinbey Kültür Merkezinde düzenlenen, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak partililere hitap etti.

Konuşmasına, tüm Gazianteplileri selamlayarak başlayan Erdoğan, kuruluşundan bugüne kadar Gaziantep teşkilatının farklı kademelerinde görev alanlara şükranlarını sundu, vefat edenlere Allah'tan rahmet diledi. Açılışını yapacakları eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını temenni eden Erdoğan, hizmet, eser ve yatırımların şehre kazandırılmasında emeği geçen tüm kurumları tebrik etti.

Gazianteplilerle 15 ay sonra yeniden kucaklaşmanın bahtiyarlığı içinde olduğunu belirten Erdoğan, salondaki gençlerin açtıkları pankartı işaret ederek "Gençlik ilginç bir noktayı yakalamış." dedi. Erdoğan, pankartta yazılı "Gölgelerin üzerimize geldiği en zor zamanlarda güneşin doğuşuna binlerce kez şahit olduk, yine haklı çıktı." ifadesini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize oy verse de vermese de 84 milyonun her bir ferdini kardeşimiz olarak görüyor, bağrımıza basıyoruz. Şehirlerimize hizmet götürürken de sıkıntılarını çözerken de asla ayrım yapmadık, yapmıyoruz. Ancak tarihi ile kahramanlık hikayeleriyle, Milli Mücadele'de oynadığı öncü rolüyle Gaziantep'in bizim gönlümüzde ayrı bir yeri bulunuyor." dedi.

Gaziantep'in gazi unvanıyla müşerref olan dünyadaki ilk ve tek şehir olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Antep, ezan ve bayrak uğrunda 6 bin 317 yiğidini toprağa vermiş yürekli bir şehirdir. Antep, istiklali ve istikbali için ağır bedeller ödemiş cefakar bir şehirdir. Antep, aynı zamanda 2002'den beri kutlu davamıza sahip çıkmış, bizimle yol yürümüş vefakar bir şehirdir. Antep'i, Gaziantep yapan bu şehre ruhunu, karakterini asaletini veren hasletlerin bilinmesi çok önemlidir. Tam bir asır önce bu topraklarda yazılan direniş destanını özellikle gençlerimizin anlaması, hafızalarına kazıması gerekiyor. Evet, 'Teknofest gençlik' size sesleniyorum siz farklısınız, farklılığınızı 2023'e kadar güçlenerek devam ettirmelisiniz."

Gençlerin "Ak gençlik seninle gurur duyuyor." şeklindeki tezahüratlarına, "Ben de sizlerle gurur duyuyorum." karşılığını veren Erdoğan, "Fransızlar dört taraftan yürüdü, yağ kalmadı yüreğimde eridi/ Çok yiğitler siperlerde çürüdü, hani benim mor sümbüllü bağlarım/ Antep diye hazin hazin ağlarım/ Bir mezara dört şehidi koydular, mecruhlar hep hastaneye doldular, çok kimseler onu da güç buldular/ Hani benim mor sümbüllü bağlarım, Antep diye hazin hazin Ağlarım/ Minareden ezan sesi gelmiyor, ne olup ne olmadığın kimse bilmiyor/ Gelinler, kızların yüzü gülmüyor, hani benim mor sümbüllü bağlarım, Antep diye hazin hazin ağlarım." dizelerini aktardı.

Gaziantep'in gazilik payesiyle çetin mücadeleler neticesinde müşerref olduğunu söyleyen Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Bu tek Türk şehri hiçbir yerden maddi yardım görmeksizin kendi kahramanlığıyla kendini kurtardı ve gazi unvanına bihakkın liyakat kesbetti. Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü Gazianteplileri kahramanlık misali olarak alabilirler. Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki onlar sadece Antep'i değil Türkiye'yi de kurtardılar." ifadeleriyle Gaziantep'in kahramanlığı karşısında yaşadığı hissiyatı kelimelere döktüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün ezanı, bayrağı, vatanı ve istiklali uğrunda nüfusunun dörtte birini şehit veren Antep'in işgalden kurtuluşunun 100. seneyi devriyesine ulaşmanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Şahin Bey'den Karayılan'a, Özdemir Bey'den Albay İrfan Bey'e kadar kanlarıyla, canlarıyla Antep'in savunmasına öncülük eden tüm kahramanları rahmetle yad ediyorum. Antep savunmasında şehit düşen 6 bin 317 kahramanın her birine bir kez daha Rabb'imden rahmet ve mağfiret diliyorum. Rabb'im şehitlerimizin mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin. Rabb'im bizleri de son nefesimize kadar şehitlerimizin mübarek yolundan ayırmasın."

(Sürecek)

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Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep, AK Parti, gençlik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı - Son Dakika


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