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AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı - Son Dakika

AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı

25.12.2021 16:49
AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şundan hiç şüpheniz olmasın, 21. yüzyılın yükselen yıldızı Türkiye'dir.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şundan hiç şüpheniz olmasın, 21. yüzyılın yükselen yıldızı Türkiye'dir. Bu milletin yükselişini, şahlanışını Allah'ın izni ve inayetiyle hiç kimse engelleyemeyecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahinbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak partililere hitap etti.

Muhalefetin Türkiye'ye sunabilecek hiçbir vizyonunun olmadığının bu süreçte bir kez daha ortaya çıktığını belirten Erdoğan, "Bunların ne milletimize hizmet gibi bir dertleri ne de ülkenin yarınlarına dair bir hayalleri var. Bunların yegane gayesi, yalan, iftira, hakaret, siyasetle gemilerini yürütmek, koltuklarını borçlu oldukları odaklara şirinlik yapmaktır." diye konuştu.

"Bu adam ne kadar zavallı? Elektriği kimin ürettiğini bile bilmiyor"

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

" Şanlıurfa'da ne diyor? 'Şanlıurfa Belediyesini bize verin, elektriği size bedava verelim.' ya bu adam ne kadar zavallı bir adam ya? Elektriği kimin ürettiğini bile bilmiyor. ya belediyelerin elektrikle ne işi var? Belediyeler, devletten, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından elektriği alır, bedelini öder. Arkadaşlarımız gayet güzel bir şey söylediler, dediler ki 'Adana'da senin belediyen var.' Haydi buyurun. Adana neredeyse yarısı çiftçi olan bir ilimiz. Haydi Adana'daki çiftçilerimize elektriği ver bakalım, verebiliyorsan bedava. Yalan, yalan. Kendi çıkarları ve ikballeri uğrunda çiğnemeyecekleri değer yoktur. Bunun için onlardan ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı bir iş, hayırlı bir söz beklemiyor, sadece gölge etmesinler, yeter diyoruz."

Omuzlarındaki yükün bilinciyle gece gündüz demeden dava ve hedefleri için koşturduklarını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

" Muğla'da yangın oldu değil mi? Antalya'da yangın oldu. Peki ya sen Muğla Belediyesi sizde, aynı şekilde Antalya sizde. Ne yaptınız? Yaptıkları bir şey var mı? Yok. Yine orada bütün o yanan evleri, altyapıyı yine biz yaptık biz. Hala da yapıyoruz. İzmir, Bay Kemal'in milletvekili olduğu il değil mi? İzmir'de bütün o afetlerin olduğu bölgede o evleri kimler yaptı? Biz yaptık ve sahiplerine 750 kadarını teslim ettik. Şimdi hedef, 3 bin küsur rezerv alanda yapılmakta olan binalar. Onları da yapıp sahiplerine teslim edeceğiz. Bizde laf yok, icraat var. Bay Kemal'de laf laf, başka bir şey yok."

Ülkenin son 20 yılına eserleriyle nasıl mührü bastılarsa 2023 hedefleri, 2053 vizyonuyla geleceğine de damgayı vuracaklarını belirten Erdoğan, Türkiye'yi demokrasi, adalet, refah, barış ve kardeşlik temelleri üzerinde hep birlikte aydınlık yarınlara taşıyacaklarını dile getirdi.

Erdoğan, "Şundan hiç şüpheniz olmasın, 21. yüzyılın yükselen yıldızı Türkiye'dir. Bu milletin yükselişini, şahlanışını Allah'ın izni ve inayetiyle hiç kimse engelleyemeyecektir." dedi.

"Uyan Artık Yiğidim" şiirinden bir bölüm okuyan Erdoğan, partili gençlere "Hazır mısınız inkılaba? Az kaldı." diye sordu.

2023 seçimlerine giderken partililerden bu inanç ve azimle çalışmalarını sürdürmelerini beklediğini söyleyen Erdoğan, 2023'e kadar kapısı çalınmadık ev, dokunulmadık gönül, hali hatırı sorulmadık Gaziantepli bırakmayacaklarını, son 20 yılda ülkeye kazandırdıkları eser, yatırım ve hizmetleri vatandaşlara tek tek anlatacaklarını bildirdi.

Erdoğan, "Muhalefetin yalan siyasetini hakikatle, nefret siyasetini kardeşlikle boşa çıkaracağız. Etnik, kültürel ve meşrep farklılıklarımız üzerinden birlik ve beraberliğimizin zedelenmesine fırsat vermeyeceğiz." dedi.

(Bitti)

AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı
AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı
AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı

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Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı - Son Dakika


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