AK Parti Gaziantep İl Gençlik Kolları'ndan CHP'li Başarır hakkında suç duyurusu - Son Dakika

AK Parti Gaziantep İl Gençlik Kolları'ndan CHP'li Başarır hakkında suç duyurusu

11.12.2020 17:55
AK Parti Gaziantep İl Gençlik Kolları'ndan CHP'li Başarır hakkında suç duyurusu, System.String[]

AK Parti Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Korkmaz ve teşkilat üyeleri, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında Gaziantep Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Korkmaz ve teşkilat üyeleri, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında Gaziantep Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu.

İl Gençlik Kollarından yapılan açıklamaya göre, Korkmaz, suç duyurusunda bulunmalarının ardından adliye önünde yaptığı basın açıklamasında, Başarır'ın Türk ordusuna yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Türk ordusunun 1000 yıllık şanlı tarihi olduğunu belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

"Ordumuz mazisinde ve bugün büyük kahramanlıklar barındırıyor. Teşkilat olarak son nefesimize kadar Türk ordusuna dil uzatanların karşısında, ordunun, devletin ve milletin yanında olacağız. Bugün hala ülkemizin bağımsızlığı, milletimizin huzuru için içeride, dışarıda, sınır boylarında bölücü vatan hainleri ile mücadele eden, yaz, kış, yağmur, çamur demeden fedakarca görev yapan şanlı ve kahraman ordumuza hadsizce dil uzatan zihniyeti esefle kınıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz onurumuz ve gururumuzdur."

Basın açıklamasına AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Sercan Çelik de katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Gaziantep, AK Parti, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Gaziantep İl Gençlik Kolları'ndan CHP'li Başarır hakkında suç duyurusu - Son Dakika


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