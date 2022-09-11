AK Parti Milletvekili Şahin, Yavuzeli ve Araban ilçelerini ziyaret etti

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, saha çalışmaları kapsamında Yavuzeli ve Araban ilçelerine ziyarette bulundu.

Şahin, Yavuzeli ilçesinde yapımı tamamlanan ve 10 bin dönümlük araziyi sulayacak olan 40 kilometre uzunluğundaki sulama kanallarını inceledi.

Çiftçilerle bir süre sohbet eden Şahin'e, Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu ve AK Parti Yavuzeli İlçe Başkanı Mehmet Ali Polat eşlik etti.

Şahin ile beraberindekiler ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca restorasyonu tamamlanan tarihi Ağadeğirmeni Köprüsü'nde incelemede bulundu.

Yavuzeli ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan Şahin, kaymakamlık ve belediye ziyaretlerinin ardından Araban ilçesine geçti.

Şahin, kırsal Akkoç ve Körhacıobası mahallelerini ziyaret ederek çiftçilerle bir araya geldi. Şahin'e Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ve AK Parti İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney eşlik etti.

Ziyarette çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı 709 milyon liralık destek programı hakkında bilgi veren Şahin, daha sonra belediyenin kilit taşı döşeme çalışmalarını inceledi.

Şahin, TBMM'nin tatile girmesi ile birlikte başlattıkları saha çalışmaları kapsamında ilçeleri ziyaret ettiklerini belirterek, şunları aktardı:

"Esnaflarımız, köylülerimiz ve ilçe sakinlerimizle bir araya geliyoruz. Bu kapsamda Yavuzeli ve Araban ilçelerimizi de ziyaret ederek hemşehrilerimizle bir araya geldik, sorunlarını dinledik, taleplerine çözüm ürettik. İlçe teşkilatlarımız ve belediye başkanlarımızla bir araya gelerek 2023 öncesi hazırlıklarımızı gözden geçirdik. Saha çalışmalarımızı tamamladıktan sonra sahadaki gözlem ve tespitlerimizi, vatandaşlarımızdan gelen talepleri AK Parti Genel Merkezimize raporlayacağız. Araban ve Yavuzeli ilçelerimiz her bakımdan emin ellerde. Arabanlı ve Yavuzelili kardeşlerimize bize gösterdikleri müstesna ilgi ve muhabbetten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum."