AK Parti Gaziantep Milletvekili Bakbak, inşaatı süren tesisleri inceledi - Son Dakika

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçede yapımı devam eden tesisleri inceledi.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Fadıloğlu'nu makamında ziyaret eden Bakbak, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Babbak ve Fadıloğlu, daha sonra Umut Gençlik Kütüphanesi, Mütercim Asım Kütüphanesi inşaatlarıyla Çıksorut Stadyumu şantiyesini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Düşünen, üreten ve geliştiren nesillerin kütüphanelerden çıktığını ifade eden Bakbak, "İnşa ettiğimiz kütüphaneler özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için rahat, huzurlu, ferah bir çalışma ortamı sunuyor. İçeride grup çalışmalarına uygun alanlar da var, iç avlular mevcut. İnşallah önümüzdeki dönemde kütüphanelerimizin sayısını artırıp öğrenme aşkıyla dolu evlatlarımızın istifadesine sunmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakbak, Şehitkamil'in çehresini değiştirip güzelleştiren çevre projelerinin aksamadan yürütüldüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Bu noktada Şehitkamil Belediyemizin Park ve Bahçeler Müdürlüğü güzel işler yapmaktadır. Ağaç dikimi bilimsel yöntemler kullanılarak gerçekleştiriliyor. Fidanlar, 2 yıllık süre zarfında şehrin toprağına uyum sağlıyorsa süreç sonuçlandırılıyor. Şehitkamil'in park ve bahçelerindeki güzel görüntünün ardında büyük bir emek var. Parklarımızda ve bahçelerimizde özel tasarımlı, temiz, kullanışlı bahçe mobilyaları kullanılıyor. Bu ürünler, imalat, montaj, boya yapım ve bakım kapasiteleri olan atölyelerde profesyonel bir imalat hizmetiyle üretiliyor."

İncelemelerde AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ertuğrul Teymur ve AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç da hazır bulundu.