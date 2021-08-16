AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak gençlerle buluştu - Son Dakika

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki gençlerle bir araya geldi.

Şehitkamil ilçesindeki merkezi ziyaret eden Bakbak, merkezdeki gençler ve öğrencilerle görüşerek sohbet etti, çalışmalar hakkında kurum yetkilerinden bilgi aldı.

Bakbak, buradaki konuşmasında, bilim ışığında yetişen gençlerin Türkiye'ye çağ atlatacağını aktardı.

Teknolojiyi iyi kullanarak dijital çağa uyum sağlayabilen ülkelerin küresel ekonomide yarışta kaldığını vurgulayan Bakbak, "Yarışta kalmak ve şekillenen dünyada söz sahibi olmak için ülkemizde bu çağa uyum sağlayan gençler yetiştirmemiz gerekiyor. Bilim ve teknolojiyi iyi kullanan, yerli ve milli hedeflerini inşa edebilecek vizyona ve donanıma sahip gençlerin yetişmesi ülkemizi müreffeh istikbale taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakbak, bilim ve sanat merkezlerinin geleceği şekillendirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugün de özel yetenekli çocuklara yönelik faaliyetlerini sürdüren bilim ve sanat merkezimizde incelemelerde bulunduk. 30 derslik ve atölyelere sahip olan bu merkezde 396 erkek, 438 kız olmak üzere 834 özel yetenekli gencimiz eğitim görmekteler. İki aşamalı şekilde öğrenciler seçildikten sonra öğrenciler zihinsel yetenek, görsel yetenek veya müzik yetenek alanlarında kendilerini geliştirebilme imkanı buluyorlar. Bu öğrenciler liseyi bitirene kadar okullarından kalan vakitlerde buralarda kapasitelerini geliştiriyor ve donanımlarını artırıyorlar."