AK Parti Gaziantep Milletvekili Erdoğan Araban'da partililerle buluştu - Son Dakika

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, partisinin Araban ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Erdoğan, buradaki konuşmasında, sağlık sorunları bir süredir Araban'dan uzak kaldığın belirtti.

Hayatta olduğu süre içerisinde Gaziantep ve Araban için çalışmaya devam edeceğini ifade eden Erdoğan, "Milletvekilliği sürem içerisinde partili-partisiz tüm bölge halkına hizmet verdim. Bölge insanları arasında partili veya partisiz herkes için ulaşılabilir oldum. Bu bilinçle yoluma devam edeceğim." dedi.

Erdoğan, daha sonra ilçede esnaf ziyareti de gerçekleştirdi.