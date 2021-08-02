AK Parti Gaziantep milletvekili Koçer, 8 Şubat Gençlik Kütüphanesi ve Bilim Merkezi'ni inceledi - Son Dakika

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, önümüzdeki günlerde hizmete açılacak olan 8 Şubat Gençlik Kütüphanesi ve Bilim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Koçer ve AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ile diğer ilgililer, 8 Şubat Gençlik Kütüphanesi ve Bilim Merkezi'ni gezdi.

Gezi esnasında yapıyla ilgili bilgi veren Fadıloğlu, yapıya ilişkin soruları da yanıtladı.

Şehitkamil Belediyesi'nin projelerini yerinde incelediklerini ifade eden Koçer ise şunları kaydetti:

"Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na çok teşekkür ediyorum. Ekibini kutluyorum. Gerçekten bu proje de diğer projeler gibi bir vizyon projesidir. Öğrencilerimizin akademik başarılarını arttıracak, hayallerini kurarak istedikleri kariyer planlamalarını yapmalarına yardımcı olacak çok önemli bir merkezi incelemenin memnuniyetini yaşadım. Şehitkamil Belediyemiz, Türkiye'ye model olacak projeler üretiyor. Bu durum da bizim için bir iftihar kaynağı."