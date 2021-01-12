AK Parti Gaziantep Milletvekili Koçer'den Küsbeoğlu'na ziyaret - Son Dakika

AK Parti Gaziantep Milletvekili Koçer'den Küsbeoğlu'na ziyaret

12.01.2021 13:55
AK Parti Gaziantep Milletvekili Koçer'den Küsbeoğlu'na ziyaret, System.String[]

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (GESOB) Başkanı Ömer Küsbeoğlu'nu ziyaret etti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (GESOB) Başkanı Ömer Küsbeoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Milletvekili Koçer, esnaf ve sanatkarların ülke ekonomisine sağladığı katkının önemine vurgu yaparak, tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı zor durum nedeniyle esnafın yaşadığı sorunları bildiğini ve yakından takip ettiğini belirtti.

Salgınla mücadeleye yönelik alınan tedbirlerin zorunluluk olduğunun altını çizen Koçer, şunları kaydetti:

"Hızla büyüyen Türkiye ekonomisinin en önemli paydaşlarından bir tanesi esnaf ve sanatkarlarımızdır. İş hacmi bakımından küçük de olsa ekonomiye katkı bakımından esnafımızın payı son derece büyüktür. Tüm dünya zor bir süreçten geçiyor. Türkiye bu türden zor sınavlara alışık ve büyük bir devlettir. İlk günden itibaren hızla alınan tedbirler ve yapılan desteklerle ihtiyacı olan her vatandaşın, özellikle esnafın yanında yer almıştır."

GESOB Başkanı Küsbeoğlu'ndan esnaf ve sanatkarların sorunlarını dinleyerek hükümetin aldığı tedbirler ve esnaf destekleri hakkında görüş alışverişinde bulunan Koçer, "Esnafımızın ve sanatkarımızın her zaman yanındayız. Birlik ve beraberlik içerisinde yaşanan bu sıkıntıları hep birlikte aşacağız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Gaziantep Milletvekili Koçer'den Küsbeoğlu'na ziyaret - Son Dakika


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