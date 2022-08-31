Milletvekili Erdoğan'dan, Kaymakam Kızılkaya'ya hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Araban ilçesi Kaymakamı Hilal Kızılkaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Milletvekili Erdoğan, temasları kapsamında ilk olarak AK Parti Araban ilçe teşkilatını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.
Daha sonra göreve yeni başlayan Kaymakam Hilal Kızılkaya'yı ziyaret eden Erdoğan, başarılar diledi.
Erdoğan'a ziyaretinde, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney eşlik etti. ???????
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