Milletvekili Erdoğan, temasları kapsamında ilk olarak AK Parti Araban ilçe teşkilatını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Kaynak: AA

Milletvekili, Kızılkaya, Hisarcık, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Milletvekili Erdoğan'dan, Kaymakam Kızılkaya'ya hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.