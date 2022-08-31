Milletvekili Erdoğan'dan, Kaymakam Kızılkaya'ya hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

Milletvekili Erdoğan'dan, Kaymakam Kızılkaya'ya hayırlı olsun ziyareti

31.08.2022 09:24
Milletvekili Erdoğan'dan, Kaymakam Kızılkaya'ya hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Araban ilçesi Kaymakamı Hilal Kızılkaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Araban ilçesi Kaymakamı Hilal Kızılkaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Milletvekili Erdoğan, temasları kapsamında ilk olarak AK Parti Araban ilçe teşkilatını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Daha sonra göreve yeni başlayan Kaymakam Hilal Kızılkaya'yı ziyaret eden Erdoğan, başarılar diledi.

Erdoğan'a ziyaretinde, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney eşlik etti. ???????

YORUMLAR
500
AK Parti'den Ahmet Şık'a 100 bin liralık tazminat davası! 'AK Parti kapatılacak, terör örgütü diyecekler' ifadelerini kullanmıştı AK Parti'den Ahmet Şık'a 100 bin liralık tazminat davası! 'AK Parti kapatılacak, terör örgütü diyecekler' ifadelerini kullanmıştı Ordu'da devlet-hayırsever işbirliğiyle 52. okul inşa edilecek Ordu'da devlet-hayırsever işbirliğiyle 52. okul inşa edilecek AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı, polisi darptan tutuklandı AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı, polisi darptan tutuklandı
Kaynak: AA

Milletvekili, Kızılkaya, Hisarcık, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milletvekili Erdoğan'dan, Kaymakam Kızılkaya'ya hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:03 Diploması iptal edilen doçentin Şırnak Üniversitesi'ndeki görevine devam ettiği öne sürüldü
14:42 Polisi darbeden AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz tutuklandı
14:33 Rangers'ta Rıdvan Yılmaz şov!
14:13 Gaziantep'teki feci kazada ölen sağlık personeli, saatler öncesinde çocuğuyla helalleşmiş
14:11 Cristiano Ronaldo persona non grata! Eğer iddia edilen takıma giderse kariyeri dip yapabilir
13:51 Ege'deki depremlerin ardından tedirgin eden sözler: 5.7 ile 6.8 arasında değişen depremler olabilir
13:40 İç hat uçak biletlerinde tavan fiyat 1.150 liraya yükseltildi
13:35 Eski eşi Emre Aşık'ı öldürtmek için tetikçi tutmuştu! 6 ayrı suçtan aranan Yağmur Sarnıç yakayı ele verdi
13:34 Kuşadası 2 kere sallandı! Vatandaş sokağa döküldü
13:17 Ege beşik gibi sallandı! Kuşadası açıklarında 15 dakika arayla 4.7 ve 5.1 büyüklüklerinde deprem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 15:25:56. #1.13#
SON DAKİKA: Milletvekili Erdoğan'dan, Kaymakam Kızılkaya'ya hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement