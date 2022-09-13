Nurdağı ilçesinde partilerle bir araya gelen Erdoğan, ilçedeki esnafı ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'dan ilçelere ziyaret - Son Dakika

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