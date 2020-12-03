AK Parti Gaziantep Milletvekili Şahin'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, engellilerin sosyal ve ekonomik hayata katılımının gelişmiş toplumların en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

Ulusal Engelli Veri Sistemi'nde kayıtlı ve hayatta olan engelli sayısının kasım ayı itibarıyla 1 milyon 425 bin 667'si erkek ve 1 milyon 109 bin 566'sı kadın olmak üzere 2 milyon 535 bin 233 kişi olduğunu aktaran Şahin, ağır engeli olan kişi sayısının ise 764 bin 271 olduğunu ifade eden Şahin, AK Parti'nin engellilerin ekonomik, siyasal ve toplumsal yaşama katılımının önündeki engelleri kaldıran birçok çalışma başlattığını ve uyguladığını aktardı.

Şahin, şunları kaydetti:

"Bunlardan bazıları, eğitimleri ve rehabilitasyonları, mesleki eğitimleri, istihdam ve çalışma yaşamları, emeklilikleri, bakıma muhtaç engelli aylıkları, engelli yakını aylıkları, kuruluşlarda bakım hizmetleri gibi hizmetlerdir. Kamu kurumlarında engelli kotasında istihdam edilen memurlarda yıllara göre bakıldığında 2002 yıl sonu itibarıyla 5 bin 777 memur olarak istihdam edilen engelli birey sayısı 2020 yılı eylül ayı itibariyle 57 bin 408'e ulaştı. Engelli memur sayısı 2002 yılına göre yaklaşık 10 kat arttı. 2001-2002 yılında öğrenim gören öğrenci sayısı 53 bin 306 iken 2019-2020 eğitim-öğretim yılında bu sayı yaklaşık 8 kat artarak 425 bin 774 kişiye ulaştı. 2001-2002 eğitim-öğretim yılında öğrenim veren öğretmen sayısı 2 bin 834 iken bu sayı yaklaşık 5 kat artarak 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 15 bin 321'dir. Engelli bireylere hizmet vermekte olan resmi yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezi sayısı 2002 yılında 21 iken bu sayı 2020 yılı eylül ayı itibarıyla 104'e ulaştı."