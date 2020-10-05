AK Parti Gaziantep Milletvekili Şahin'in acı günü - Son Dakika

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin'in vefat eden amcası 85 yaşındaki Halef Şahin, toprağa verildi.
Yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Nizip Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Halef Şahin'in cenazesi, Hz. Ali Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.
Cenazeye Şahin, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Nizip İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, Nizip İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki, AK Parti Nizip İlçe Başkanı Mehmet Fatih Uzunaslan, AK Parti Karkamış İlçe Başkanı Ahmet Özaslan ile vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 13:11 - Kaynak: AA
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