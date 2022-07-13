AK Parti Gaziantep Milletvekili Şahin, Nizip'te esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti Gaziantep Milletvekili Şahin, Nizip'te esnafı ziyaret etti

13.07.2022 15:23
AK Parti Gaziantep Milletvekili Şahin, Nizip'te esnafı ziyaret etti

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Nizip ilçesinde ziyaret ettiği esnafın talep ve önerilerini dinledi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Nizip ilçesinde ziyaret ettiği esnafın talep ve önerilerini dinledi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile birlikte ilk olarak AK Parti Nizip İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Şahin, partililerle bir araya geldi. Daha sonra Uzun Çarşı'ya geçen Şahin, burada esnaf ziyaretinde bulundu.

Şahin, her zaman vatandaşların, esnafın yanında yer aldıklarını ve gerçekleşen ziyaretlerle sorunları dinlediklerini söyledi.

Vatandaşların taleplerini dinlemeye büyük önem verdiklerini ifade eden Şahin, şunları kaydetti

"Ülkemizin, ilimizin ve ilçemizin ekonomik temelini esnaflarımız oluşturuyor. Esnafımız bizim başımızın tacıdır. Bu nedenle AK Parti olarak üzerimize düşen her konuda esnafın yanında olmaya büyük gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımız günün 24 saati hangi konuda olursa olsun sorunlarına çözüm üretmemiz için bizimle görüşebilirler. Vatandaşlarımızın huzuru, rahatı ve geleceği için ne kadar çalışsak azdır."

Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise "Bugüne kadar nasıl esnafımızın ve vatandaşımızın yanında durduysak bundan sonra da aynı şekilde durarak bu millete en güzel şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Ziyaretlere, AK Parti Nizip İlçe Başkanı Mehmet Fatih Uzunaslan ve partililer eşlik etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Gaziantep Milletvekili Şahin, Nizip'te esnafı ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Gaziantep Milletvekili Şahin, Nizip'te esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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