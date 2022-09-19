Barak Ovası GES ile sulanacak - Son Dakika
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Barak Ovası GES ile sulanacak

19.09.2022 11:03
Barak Ovası GES ile sulanacak

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Ali Şahin, Güneş Enerji Santrali (GES) Tesisi Yapım Projesi'nin tamamlanarak devreye alındığını bildirdi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Ali Şahin, Güneş Enerji Santrali (GES) Tesisi Yapım Projesi'nin tamamlanarak devreye alındığını bildirdi.

Şahin yaptığı yazılı açıklamada, Barak Sulama Projesi'nde elektrik maliyetini ortadan kaldırmaya yönelik bölgede başlayan çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Barak Sulama Projesinde elektrik maliyetini ortadan kaldırmak için bir süredir üzerinde çalışılan 5 megavatlık GES tesisinin sorunsuz bir devreye alındığını belirten Şahin şunları kaydetti:

"Hancağız Barajı 5 megavatlık Güneş Enerjisi Santralimiz (GES) devreye alındı. Belkıs Nizip Pompaj Sulama Birliği başkanlığımızın Haziran ayı için 329 bin 900 kilovat Temmuz ayı için 587 bin 345 kilovat Ağustos ayı için 466 bin 971 kilovat tükettiği ve toplamda 1 milyon 384 bin 216 kilovat elektrik enerjisi GES'in üretiminden karşılanarak çiftçilerimizin ve sulama birliğinin enerji maliyetleri ortadan kaldırıldı. 1 Haziran-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında toplam 1 milyon 668 bin 934 TL tutarındaki elektrik giderinin tamamı GES'ten karşılandı. Bölgede 14 köyümüzde Günaltı, Güzelköy, Hancağız, Yolçatı, Bozalioğlu, Belkıs (Kavunlu), Turnalı, Dutlu, Bağlıca, Hazımoğlu, Nahırtepe, Mağaracık, Samandöken, Kale, yaklaşık 900 çiftçimizin 30 bin dekar alanı artık GES ile sulanıyor. Projemizde emeği geçen herkese Baraklı çiftçilerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz.Barağa hayırlı olsun, bereket ve hayırlar getirsin."

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Kaynak: AA

Gaziantep, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barak Ovası GES ile sulanacak - Son Dakika

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