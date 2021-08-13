AK Parti Gaziantep milletvekilleri Şahin ve Kirazoğlu Nizip'te vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

TBMM İdari Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ile AK Parti Gaziantep milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Nizip ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Milletvekilleri Şahin ve Kirazoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Sarı birlikte ilçeye bağlı dağ bölgesindeki mahalleleri ziyaret etti.

İlk ziyaretlerini Samandöken Mahallesi'ne gerçekleştiren Şahin ve Kirazoğlu, daha sonra Keklik, Toydemir, Aşağıçardak, Yukarıçardak, Kızılin, Ereneköy, Güder, Mehmet Obası, Gaziler, Korucak, Adaklı, Salkım ve Tatlıcak mahallelerini ziyaret etti.

Vatandaşların taleplerini dinleyen milletvekilleri, yapımı devam eden yatırımları da yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldılar.

Milletvekili Şahin, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Gaziantep'in her ilçesine ve köyüne gitmeye çalıştıklarını belirtti.

Şahin, vatandaşların hüzünlerine ve mutluluklarına ortak olmaya çalıştıklarını, sorunları çözmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Kirazoğlu ise ilçelerdeki mahalle ziyaretlerine kaldıkları yerden devam ettiklerini, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için muhtarlarla, vatandaşlarla istişare ettiklerini, yatırımları incelediklerini kaydetti.