AK Parti Gaziantep Milletvekillerinden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

AK Parti Gaziantep milletvekillerinden Nejat Koçer, ve Mehmet Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Koçer, mesajında, Cumhuriyet'e hayat veren 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yıldönümünü kutlamanın heyecan, sevinç ve gururu içerisinde olduklarını bildirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 26 Ağustosta başlayarak 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Savaşı ile esarete son verildiğini ifade eden Koçer, "Anadolu topraklarına bağımsız ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır. Her safhası benzersiz kahramanlıklar ve destansı bir mücadele ile geçen Kurtuluş Savaşı'na vurulan 30 Ağustos mührü, bağımsızlığımızın vesikası olmuştur. Bu şanlı mücadelenin verildiği süreçte sergilenen birlik ve beraberlik, sonsuza kadar sürecek olan bağımsızlığımızın mayasıdır." ifadelerini kullandı.

Mehmet Erdoğan

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, mesajında, Kurtuluş Savaşı'nın en önemli destanlarından birisi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Türk milletinin sarsılmaz imanının bir göstergesi olduğunu bildirdi.

Şanlı zaferle Türk milletinin şehit kanlarıyla sulanan vatanı üzerinde asla boyunduruk kabul etmeyeceğini gösterdiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu aziz millet, yıkılmakta olan büyük bir imparatorluğun küllerinden yeni bir ülkenin doğmasına vesile olan kahraman evlatlarını daima minnet ve şükranla anmaktadır. Birliğimize, dirliğimize ve hayat hakkımıza göz koyan gafiller mutlak anlamda ders ve ibret çıkarmalıdır. Yine çok iyi bilinmelidir ki bu milleti savaşlarla yıkamayanlar hain terör saldırılarıyla da yıkamayacaklardır. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü dünya var oldukça devam edecektir. Bu millet denge unsuru olarak var olacak, var olduğu sürece de varlığından, birliğinden ve dirliğinden asla taviz vermeyecektir."