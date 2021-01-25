AK Parti Gaziantep Olağan İl Kongresi'ne doğru - Son Dakika

AK Parti Gaziantep Olağan İl Kongresi'ne doğru

25.01.2021 14:49
AK Parti Gaziantep Olağan İl Kongresi'ne doğru, System.String[]

AK Parti Gaziantep Olağan İl Kongresi'nin 3 Şubat'ta Karataş Spor Merkezi'nde düzenleneceği bildirildi.

AK Parti Gaziantep Olağan İl Kongresi'nin 3 Şubat'ta Karataş Spor Merkezi'nde düzenleneceği bildirildi.

İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, parti binasındaki basın toplantısında, parti bayrağını daha yukarılara asmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Kongreleri demokrasi bayramı olarak gördüklerini ifade eden Özkeçeci, "Öncelikle çalışmalarından dolayı tüm milletvekili, belediye başkanları ve teşkilat üyelerine teşekkür ediyorum. 3 Şubat'a vakit var. Partimize rekor başvuru var. İnternet ve sosyal medya üzerinden partimize katılım sağlanıyor. Yeni seçilecek tüm arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum." dedi.

Kongre hazırlıklarının son hızla devam ettiğini ifade eden Özkeçeci, kongrenin 3 Şubat'ta Karataş Spor Merkezi'nde yapılacağını kaydetti.

AK Parti Gaziantep milletvekili Müslüm Yüksel de emeklerinden dolayı Özkeçeci'ye teşekkür ederek 3'üncü dönemde de il başkanına desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

AK Parti Gaziantep milletvekili Derya Bakbak da 19 yıllık AK Parti döneminde gerek Gaziantep için gerekse de Türkiye için çok önemli projelere imza attıklarını belirterek, "Bu dönem içerisinde yapılmaz denilen işleri yaptık. Prangalarla mücadele ettik. Ülkemiz üzerinde oynanan pek çok oyunu bozduk. Bugün artık önümüz açık. Aydınlık bir Türkiye bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizin desteğiyle ve teşkilatlarımızla birlikte çok önemli çalışmalar yaptık. Şehrimiz ve ülkemize hizmet ettik." dedi.

AK Parti Gaziantep milletvekili Nejat Koçer de büyük bir takım olduklarını belirterek, "Bu takım birlikte hareket eden ve başarı için yola çıkan bir ekip. Yaptığımız her işte birlik ve beraberlikle hareket ediyoruz. Önümüzde bir kongre var ve kongreye birlik ile beraberlik içerisinde hazırlanıyoruz. 3 Şubat'ta düzenlenecek kongremize herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, AK Parti Gaziantep milletvekillerinden Mehmet Sait Kirazoğlu, Mehmet Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile parti ve teşkilat üyeleri katıldı.

Milletvekili, Gaziantep, AK Parti, Karataş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Gaziantep Olağan İl Kongresi'ne doğru - Son Dakika


Son Dakika

Dur durak bilmiyor! Ireland Baldwin kasığındaki dövmeyi göstermek için pijamasını aşağı indirdi Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu başını örtüp, Arapça konuştu FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockfeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı Yetkili firmadan "15 denizcinin kaçırıldığı gemide neden silahlı güvenlik yoktu?" sorusuna yanıt: Bayrak devletinin iznine bağlıdır Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kaçırılan 15 denizciyle ilgili açıklama: Şu ana kadar korsanlardan bir haber yok "Cehennemi tercih ederdim" diyen İlyas Salman'dan tartışma yaratacak "Ahiret" çıkışı Ölümüne sebep olduğu adamı değil, aracını kontrol ederek olay yerinden kaçtı Sosyal deney sırasında söyledikleri yüreklere dokundu! Herkes bu çocuğu arıyor
Başakşehir'den İrfan Can için resmi açıklama: Fenerbahçe görüşme talep etti Başakşehir'den İrfan Can için resmi açıklama: Fenerbahçe görüşme talep etti         
15:07
İGDAŞ'tan geciken doğal gaz faturalarına 10 taksit imkanı İGDAŞ'tan geciken doğal gaz faturalarına 10 taksit imkanı         
14:57
Nevşin Mengü'den Nevşin Mengü'den "Kendi polisime saldırmam" diyen Cüneyt Arkın'a yanıt         
14:56
Kumarhaneye iş makinesiyle baskın yapan polis, şüphelilerden birini dondurucunun içinde buldu Kumarhaneye iş makinesiyle baskın yapan polis, şüphelilerden birini dondurucunun içinde buldu         
14:18
Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı         
13:56
Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı         
13:49
Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu         
13:43
Fransız gazetesinde dikkat çeken manşet: Erdoğan Paris'e 3 saat uzaklıkta Osmanlı İmparatorluğu kuruyor Fransız gazetesinde dikkat çeken manşet: Erdoğan Paris'e 3 saat uzaklıkta Osmanlı İmparatorluğu kuruyor         
13:22
Mesut Özil'in Fenerbahçe'den 3.8 milyon eurodan daha az kazanacağı kesinleşti Mesut Özil'in Fenerbahçe'den 3.8 milyon eurodan daha az kazanacağı kesinleşti         
12:11
Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı         
12:10
Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu         
12:02
Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı         
11:50
14 yaşındaki kıza yapılan iğrenç istismar 14 yaşındaki kıza yapılan iğrenç istismar "Anne beni en yakınından koruyamadın" notuyla ortaya çıktı         
11:33
Yıllar sonra ortaya çıktı: İbrahim Tatlıses'i vurmadan 3 yıl önce tehdit mektubu göndermiş Yıllar sonra ortaya çıktı: İbrahim Tatlıses'i vurmadan 3 yıl önce tehdit mektubu göndermiş         
11:01
"Estetiğim yok" diyen Defne'yi gençlik fotoğrafları yalancı çıkarttı         
10:56
Köye inen aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü Köye inen aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü         
10:16
Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı         
09:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2021 15:32:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Gaziantep Olağan İl Kongresi'ne doğru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei