AK Parti Gaziantep Olağan İl Kongresi'ne doğru - Son Dakika

AK Parti Gaziantep Olağan İl Kongresi'nin 3 Şubat'ta Karataş Spor Merkezi'nde düzenleneceği bildirildi.

İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, parti binasındaki basın toplantısında, parti bayrağını daha yukarılara asmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Kongreleri demokrasi bayramı olarak gördüklerini ifade eden Özkeçeci, "Öncelikle çalışmalarından dolayı tüm milletvekili, belediye başkanları ve teşkilat üyelerine teşekkür ediyorum. 3 Şubat'a vakit var. Partimize rekor başvuru var. İnternet ve sosyal medya üzerinden partimize katılım sağlanıyor. Yeni seçilecek tüm arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum." dedi.

Kongre hazırlıklarının son hızla devam ettiğini ifade eden Özkeçeci, kongrenin 3 Şubat'ta Karataş Spor Merkezi'nde yapılacağını kaydetti.

AK Parti Gaziantep milletvekili Müslüm Yüksel de emeklerinden dolayı Özkeçeci'ye teşekkür ederek 3'üncü dönemde de il başkanına desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

AK Parti Gaziantep milletvekili Derya Bakbak da 19 yıllık AK Parti döneminde gerek Gaziantep için gerekse de Türkiye için çok önemli projelere imza attıklarını belirterek, "Bu dönem içerisinde yapılmaz denilen işleri yaptık. Prangalarla mücadele ettik. Ülkemiz üzerinde oynanan pek çok oyunu bozduk. Bugün artık önümüz açık. Aydınlık bir Türkiye bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizin desteğiyle ve teşkilatlarımızla birlikte çok önemli çalışmalar yaptık. Şehrimiz ve ülkemize hizmet ettik." dedi.

AK Parti Gaziantep milletvekili Nejat Koçer de büyük bir takım olduklarını belirterek, "Bu takım birlikte hareket eden ve başarı için yola çıkan bir ekip. Yaptığımız her işte birlik ve beraberlikle hareket ediyoruz. Önümüzde bir kongre var ve kongreye birlik ile beraberlik içerisinde hazırlanıyoruz. 3 Şubat'ta düzenlenecek kongremize herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, AK Parti Gaziantep milletvekillerinden Mehmet Sait Kirazoğlu, Mehmet Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile parti ve teşkilat üyeleri katıldı.