Son Dakika Haberleri: Ak Parti, Gaziosmanpaşa'da Hasan Tahsin Usta, Güngören'de Bünyamin Demir, Kadıköy'de Özgül Özkan...

Ak Parti, Gaziosmanpaşa'da Hasan Tahsin Usta, Güngören'de Bünyamin Demir, Kadıköy'de Özgül Özkan...

1 saat önce

AK Parti, Gaziosmanpaşa'da Hasan Tahsin Usta, Güngören'de Bünyamin Demir, Kadıköy'de Özgül Özkan Yavuz, Kağıthane'de Mevlüt Öztekin, Kartal'da Ebubekir Taşyürek, Küçükçekmece'de Temel Karadeniz'i belediye başkanlığına aday gösterdi.

Ak Parti, Gaziosmanpaşa'da Hasan Tahsin Usta, Güngören'de Bünyamin Demir, Kadıköy'de Özgül Özkan..., System.String[]
AK Parti, Gaziosmanpaşa'da Hasan Tahsin Usta, Güngören'de Bünyamin Demir, Kadıköy'de Özgül Özkan Yavuz, Kağıthane'de Mevlüt Öztekin, Kartal'da Ebubekir Taşyürek, Küçükçekmece'de Temel Karadeniz'i belediye başkanlığına aday gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:30 Kaynak: AA

Hasan Tahsin Usta, Kadıköy, Güngören, Gaziosmanpaşa, Güncel
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