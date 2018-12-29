Ak Parti, Gaziosmanpaşa'da Hasan Tahsin Usta, Güngören'de Bünyamin Demir, Kadıköy'de Özgül Özkan...
1 saat önce
AK Parti, Gaziosmanpaşa'da Hasan Tahsin Usta, Güngören'de Bünyamin Demir, Kadıköy'de Özgül Özkan Yavuz, Kağıthane'de Mevlüt Öztekin, Kartal'da Ebubekir Taşyürek, Küçükçekmece'de Temel Karadeniz'i belediye başkanlığına aday gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:30 Kaynak: AA
AK Parti Belediye Başkan Adayı, Aday Tanıtım Toplantısı Sırasında Baygınlık Geçirdi
Son Dakika! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Olarak Açıklanan Binali Yıldırım Gözyaşlarını Tutamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Adayımız Binali Yıldırım
AK Parti ve MHP İstanbul'un Beşiktaş, Maltepe ve Silivri İlçelerinde Ortak Aday Gösterdi