İlçeye bağlı Derecikören Mahallesi'ndeki evinde dün vefat eden 90 yaşındaki Mehmet Karataş için mahalle camisinde tören düzenlendi. AK Parti Gelen Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › AK Partili Hamza Dağ'ın dedesi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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