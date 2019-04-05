AK Parti Gemlik İlçe Başkanı İslam, İstifa Etti
36 dakika önce
AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Yaşar İslam, seçim sonuçlarının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.
AK Parti Gemlik
İlçe Başkanı Yaşar İslam, seçim sonuçlarının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.
AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Yaşar İslam, seçim sonuçlarının ardından yazlı bir açıklama yaptı. İslam, yaptığı açıklamada, "Gemlik'imize hizmet yolunda yaklaşık 15 aydır AK Parti'mizin İlçe Başkanı olarak görev yapmaktayım. 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarının ardından gelinen bu noktada görevimden istifa ettiğimi ve AK Parti'mizin bir neferi olarak her koşulda yine bu dava için çalışacağımı kamuoyunun bilgilerine sunarım. Bu süreçte birlikte çalıştığımız İl Başkanıma, milletvekillerime, il ve ilçe teşkilatlarımıza şükranlarımı sunar, yeni sürecin Gemlik'imize hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ederim. Saygılarımla." dedi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:14 Kaynak: İHA
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