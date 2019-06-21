Ak Parti Gemlik İlçe Başkanı Şamil Yiğit oldu
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Ak Parti Gemlik İlçe Başkanı Şamil Yiğit olduGemlik Ak Parti'de Yaşar İslam'ın istifası sonrasında başlayan ilçe başkanlığı sürecinde Şamil Yiğit isminde karar kılındı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:01 Kaynak: İHA
Ak Parti Gemlik
İlçe Başkanı Şamil Yiğit oldu
Gemlik Ak Parti'de Yaşar İslam'ın istifası sonrasında başlayan ilçe başkanlığı sürecinde Şamil Yiğit isminde karar kılındı. Uzun süredir yapılan değerlendirmeler sonrasında Alparslan Ağır, Alparslan İlgin ve Şamil Yiğit görüşmek üzere İstanbul
'a davet edilmişti.
İstanbul'da teşkilat başkanları, Bursa
İl Başkanı Ayhan Salman
ve milletvekilleri tarafından yapılan görüşmelerde Şamil Yiğit Ak
Parti İlçe Başkanı olarak belirlendi.
İnşaat mühendisi olan ve halen Ak Parti'den belediye meclis üyeliği görevini yürüten Şamil Yiğit çeşitli dönemlerde gençlik kollarında ve ilçe yönetimlerinde görev aldı. - BURSA
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