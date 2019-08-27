AK Parti gençliğinden Gümüldür'de çevre temizliği

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları üyeleri, çevre duyarlılığının artırılması amacıyla başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Gümüldür Tabiat Parkı'nda temizlik çalışması yaptı.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, etkinliğe, Gençlik Kolları İl Başkan Vekili Yusuf Demircioğlu, AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artcı ile Gençlik Kolları üyeleri katıldı.

Etkinlikte, bölgede kamp yapan tatilcilere, orman yangınları konusunda bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik Kolları Başkanvekili Yusuf Demircioğlu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve hepimizi derinden etkileyen orman yangınlarına karşı halkımızda duyarlılık oluşturmak istedik. Vatandaşlara broşür dağıtarak bölgedeki çöpleri toparladık. Bu tutumumuzla insanlara örnek olmayı amaçlıyoruz. 40 bin genç üyemizle beraber, İzmir'de fidan dikme projemizi de gerçekleştirerek, ormanları yanan İzmirimizin yaralarını sarmasına katkıda bulunacağız."

AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artcı ise geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakmak istediklerini belirterek, "Gençler bu ülkenin geleceği. Daha iyi bir çevre modelinde, daha yaşanabilir bir dünya fikri için çevreyi koruma bilinci aşılamak istedik. Gelecek nesillerin çevreye karşı duyarlı gençler olarak yetişmesini istiyoruz." dedi.