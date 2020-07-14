AK Parti Gençlik Kolları, "15 Temmuz" klibi hazırladı - Son Dakika

AK Parti Gençlik Kolları, "15 Temmuz" klibi hazırladı

AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümü dolayısıyla bir video klip hazırladı.

AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümü dolayısıyla bir video klip hazırladı.


AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla bir video klip hazırlandı. AK Parti Gençlik Kolları tarafından hazırlanan video, "15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde, Kahraman Şehit ve Gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" sözleriyle paylaşılırken hazırlanan video klip kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı. - NEVŞEHİR

Nevşehir, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti Gençlik Kolları, '15 Temmuz' klibi hazırladı - Son Dakika
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18:12
Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
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Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
17:10
Tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hastanede hayatını kaybetti
16:58
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
15:26
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