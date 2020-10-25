AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Büyükgümüş Bursa'da konuştu - Son Dakika

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Büyükgümüş Bursa'da konuştu

25.10.2020 19:33

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, 2023, 2053 ve 2071'e giden yolda davalarını gençlerin sayesinde geleceğe taşıyacaklarını söyledi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, 2023, 2053 ve 2071'e giden yolda davalarını gençlerin sayesinde geleceğe taşıyacaklarını söyledi.

Büyükgümüş, AK Parti Yıldırım İlçe Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, siyasi harekette gençlerin işi sırtlandığı takdirde o siyasi hareketin başarılı olmaması için hiçbir sebep kalmayacağını kaydetti.

Teşkilatta gençlerin önemine işaret eden Büyükgümüş, şöyle konuştu:

"Kurulduğu günden bu yana partimizin her katıldığı seçimden milletimizin onayını tekrar alarak, zorlu badireleri atlatarak bugüne, 2020 yılının güçlü Türkiye'sine gelmesinde gençlerin her dönem bu sorumluluğu sırtlanması, yüreğinde zihninde hissetmesinin büyük payı var. Bizler 2023, 2053 ve 2071'e giden yolda bu davayı geleceğe taşıyacak kararlılıkla, azimle ve fedakarlıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Bu da gençlerin sayesinde olacak."

Hakan Çavuşoğlu: "Gençler Türkiye'nin son 10 yılında mihenk taşı oldu"

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu da AK Parti'nin sadece bir siyasi parti olmadığını dile getirdi.

AK Parti'nin, dava insanlarından oluşan bir topluluk ve erdemliler harekatı olduğunu belirten Çavuşoğlu, teşkilatın en çok yükünü sırtlayan birimlerinden birinin de gençlik kolları olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın "Siyasette gençliğe yer vermek ustalığın şiarındandır" sözünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye, bölgede küresel bir aktördür. Büyük meydan okumalara karşı, müesses nizama karşı göğsünü siper etmektedir. Bugün Azerbaycan'da, Doğu Akdeniz'de, Suriye'de ne yaşanıyorsa bunlar aslında Türkiye'nin iddialarının ve meydan okumalarına ket vurmak üzere yapılan hareketlerdir. Bunları iyi okumamız lazım. Bu meydan okumalarımız, gücümüzle teknolojiyle ve milletimizin anlayışıyla birleşince adeta Batı odakları cinnet geçirir hale geldiler. Bir taraftan Macron, bir taraftan diğerleri, baktığımız zaman biz, bu noktada bu kimselere Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi rahatsızlık vermeye devam edeceğiz ta ki bu teşkilat gençliğiyle kadın kollarıyla ana kademesiyle beraber büyük bir kenetlemeyi gösterip liderinin arkasında koşmaya devam ettiği müddetçe. Gençler Türkiye'nin son 10 yılında mihenk taşı oldu."

Kongreye, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Efkan Ala, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve bazı milletvekilleri ile partililer katıldı.

Kongrede, AK Parti Yıldırım Gençlik İlçe Kolları Başkanı Ülhak Eyin güven tazeledi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Büyükgümüş Bursa'da konuştu
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Büyükgümüş Bursa'da konuştu
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Büyükgümüş Bursa'da konuştu
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Büyükgümüş Bursa'da konuştu

AK Parti, Türkiye, Yalova, Bursa, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Büyükgümüş Bursa'da konuştu - Son Dakika


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