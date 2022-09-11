Kadir İnan'dan genç kızın sözlerini gündemde tutan muhalefete tepki: Videoyu savunmuyorum ama bu video kullanılarak fırsatçılık yapılıyor - Son Dakika
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Kadir İnan'dan genç kızın sözlerini gündemde tutan muhalefete tepki: Videoyu savunmuyorum ama bu video kullanılarak fırsatçılık yapılıyor

11.09.2022 15:18

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, İstanbul'un Avcılar ilçesindeki metrobüs kazası sonrası AK Parti gençlik kolları üyesi bir kızın çektiği video hakkında açıklama yaptı. Genç kızın 117 yaralının olduğu kaza ile ilgili, "Binlerce yaralı var, sayısı belli olmayacak kadar da ölü" sözleri sorulan İnan, "Videoyu savunmuyorum ama bu video kullanılarak fırsatçılık yapılıyor, linç kampanyası başlatıldı." ifadelerini kullandı.

Önceki gün Avcılar'da yaşanan metrobüs kazasında 117 vatandaşımız yaralandı. Kaza sonrası olay yerine giden AK Parti gençlik kollarından bir üye ise video çekerek son durum hakkında bilgi verdi. Ancak şahsın videoda "AK Parti Avcılar olarak kaza yerindeyiz. İki metrobüs çok feci bir şekilde çarpıştı. Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var. İBB yetkililerine buradan sesleniyoruz. Bu canların hesabını kime nasıl vereceksiniz" sözleri büyük tepki çekti.

TEPKİ YAĞDI

Önce İYİ Parti lideri "Görüntüleri izlerken kalbim yarıldı" diyerek videoya tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları da videodaki ifadeleri eleştirirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hedefinde de aynı görüntüler vardı.

"LİNÇ KAMPANYASI BAŞLATILDI"

Tv100 ekranlarında yayınlanan Pınar Işık Ardor ile Pazar Siyaseti programına katılan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da bu konuya açıklık getirdi. Fırsatçılık yapıldığını söyleyen İnan, "AK Parti Gençlik Kolları adına geçmiş olsun diliyorum. Otobüs kazaları, metrobüs kazaları, mağdur olan vatandaşlar artık İstanbul rutini oldu. Bu kaza Avcılar'da olduğu zaman tüm Türkiye'de olduğu gibi, Avcılar Gençlik Kollarımız olay yerine intikal ediyor. Buradaki kardeşimiz 18 yaşındaki kardeşimiz Sude isminde. Viral bir video çekiyor. İşin esasını konuşmak yerine, burada İBB, 18 yaşındaki kardeşimizi günah keçisi ilan etti. En kısa zamanda ekip arkadaşlarımız gitti. Belediye Başkanı neredeydi? Zannediyorum ki öngörüm, her felakette olduğu gibi tatildeydi. 1 gün sonra geldi. Bu videoyu savunmuyorum ama bu video kullanılarak fırsatçılık yapılıyor, linç kampanyası başlatıldı." dedi.

"ARKADAŞIMIZ SÜRÇÜ LİSAN ETMİŞTİR"

İnan açıklamalarına şöyle devam etti: "Oradaki arkadaşımız sürçü lisan etmiştir, hatalı bir kelime kullanmıştır, sosyal medyasından silmiştir. Kurumsal hesabımızdan da biz bunu silmişizdir. Elbette bundan sonra daha kontrollü olacağız."

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AK Parti, Avcılar, Güncel, Son Dakika

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