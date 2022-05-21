AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan, Adana'da "Bir Gençlik Şöleni"nde konuştu Açıklaması

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "Recep Tayyip Erdoğan'dan önce gençlere reva görülen siyaset, yedek kulübesi bile değildi. Gençler kadro dışı bırakılmıştı. (Erdoğan'a hitaben) Siz, 'Gençler biz sizleri ilk 11'de görmek istiyoruz' dediniz ve bizleri hemen yanı başınıza oturttunuz. Gençlerin önündeki tüm barikatları kaldırdınız, prangaları kırdınız." dedi.

İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer ilgililerin katılımıyla Yeni Adana Stadı'nda düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni"nde, dünyanın dört bir yanından, 23 farklı ülkeden ve 81 ilden büyük bir aşkla, lideriyle Adana'ya buluşmaya gelen herkesi selamladı.

Gençlik şölenine Adana'dan yeniden "Bismillah" demenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran İnan, "Sayın Cumhurbaşkanı'm, burası Türkiye'nin en büyük statlarından bir tanesi. Görüyorsunuz AK gençlik olarak hiçbir zaman statlara sığmadık, bugün de sığmıyoruz. Dışarıda da bir bu kadar kardeşimiz sizleri bekledi." diye konuştu.

İnan, Türkiye gençliği olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir arada bulunmaktan dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını, gençlik teşkilatlarının Türkiye'nin en dinamik ve üretkeni olduğunu söyledi.

"Şimdi artık gençler bugünün Türkiye'sinin asli unsurları"

Teşkilatlarında yüzlerce, binlerce, milyonlarca gencin emeği ve alın terinin olduğunu belirten İnan, şöyle konuştu:

"Bugün sokakta, lisede, fabrikada, üniversitede fert fert her bir gence dokunmaya çabalayan aksiyoner bir anlayışla Türkiye'nin en büyük gençlik teşkilatı olmaya gayret gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'm, Türkiye'de gerçekleştirdiğiniz yapısal reformların belki de en önemlisi gençlik alanında yaptığınız reformlardır. Bu ülkede, bugün gençlik sadece sözle ve kuru hamasetle değil, gerçek anlamda bir değer arz ediyorsa bu sizin son 20 yılda bizler için vermiş olduğunuz mücadele ve ortaya koydunuz vizyon sayesindedir. Sizden önce gençlerin bu ülkeye olan aşkını, enerjisini, mücadele azmini, hayat kavgasını kendi çıkarları için istismar eden bir anlayış vardı. Gençler sadece kapıyı tutması gereken bir bekçi, birer nöbetçiden ibaret görülüyordu. Şimdi artık gençler bugünün Türkiye'sinin asli unsurları. Şimdi artık gençler sizin liderliğinizde yarının Türkiye'sinin mimarları."

İnan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bunları anlattıkça, bu gerçekleri bu statlarda haykırdıkça rahatsız olanlar da oluyor elbette. Teknolojide, eğitimde, istihdamda yapılanları anlattığımızda gözleri kör, kulakları sağır oluyor. Onlara diyoruz ki büyük bir gururla, 'Size daha fazla rahatsızlık vermeye devam edeceğiz'. Onlara düşen kin ve öfke, bize düşen gayret ve umut. Herkes fıtratının ve doğasının gereğini yapıyor. Onlar yalanlarla sarmaş dolaş, biz hakikate aşık. Bu yolda Allah'ın izniyle liderimizle yan yana yürümeye devam edeceğiz."

"Gençlerin önündeki tüm barikatları kaldırdınız"

İnan, stadı dolduranların hepsinin 30 yaş altı olduğuna dikkati çekerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu koca stadyumda AK Parti'den önce ve sizden önce hiçbir gencin seçilme hakkı yoktu. Recep Tayyip Erdoğan'dan önce gençlere reva görülen siyaset, yedek kulübesi bile değildi. Gençler kadro dışı bırakılmıştı. (Erdoğan'a hitaben) Siz, 'Gençler biz sizleri ilk 11'de görmek istiyoruz' dediniz ve bizleri hemen yanı başınıza oturttunuz. Gençlerin önündeki tüm barikatları kaldırdınız, prangaları kırdınız. Bizlere, biz gençlere potansiyelimizin ne olduğunu tekrar hatırlattınız. Hangi millete mensup olduğumuzu, nasıl bir tarihi mirasa sahip olduğumuzu ve istediğimizde neler yapabileceğimizi bizlere tekrar gösterdiniz."

"Z kuşağı yoktur TEKNOFEST kuşağı vardır"

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan, "Z kuşağı" değil "TEKNOFEST kuşağı" olduklarını belirterek, "Toplumun gündemini boş yere meşgul eden 'Z kuşağı' zırvalarıyla, dayattıkları içi boş algılarla bu ülkenin gençlerini köleleştirme arzusunda olanlar bilmelidir ki 'Z kuşağı' yoktur 'TEKNOFEST kuşağı' vardır. Hiç kimsenin endişesi olmasın, bu kuşak üretir, çalışır, yarının Türkiye'sini Recep Tayyip Erdoğan ile inşa eder. 2053'e, 2071'e aşkla ama şevkle, sabırla, tevazuyla, samimiyetle, gayretle yürür." dedi.

Türkiye'nin yürüyüşünü durdurmak isteyenlere izin vermeyeceklerini vurgulayan İnan, şöyle konuştu:

"Ama birileri 27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta, 27 Nisan'da, 7 Şubat'ta, Gezi'de, 17-25 Aralık'ta, 15 Temmuz'da olduğu gibi bu yürüyüşü akamete uğratmaya çalışırlarsa işte buradan, Adana'dan AK gençlik olarak sözümüz olsun; TEKNOFEST kuşağı o gün 15 Temmuz kuşağıdır. Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi sabah akşam tehdit edenler, büyük Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü durdurmak isteyenler şunu iyi bilsin, dışarıdaki ağa babaları ve içerideki ezik taşeronları da iyi bilsin, yüreğiniz yetiyorsa buyurun gelin. Karşınızda göreceğiniz ilk gençlik bu gençliktir, AK gençliktir, bu stattaki gençliktir."

"Biz tankın karşısına çıkanlarız"

İnan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolundan dönmeyeceklerinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Biz tankın karşısına çıkanlarız, memleketin başına bir şey gelmesin diye kendi canından vazgeçenleriz. Biz tankların arasından belediye başkanının evine kaçıp terlikle darbe izleyenlere benzemeyiz. AK gençlik, liderinin önünde siper, yanardağ, volkan olur. Biz oyuz ki imanıyla övündüğümüz ecdadımız, titretici şeylere hiçbir gün diz çökmemiş. Biz de gökler, yerler açılsa, üzerimize yanardağlar, tufanlar saçılsa Recep Tayyip Erdoğan'ın yolundan asla geri dönmeyeceğiz. Bu, AK gençliğin davasına, tarihine ve liderine sözüdür."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her seçimde gençlerin desteğini arkasına alarak seçildiğine işaret eden İnan, gençlerin, 80 yılda yapılmayanları 20 yılda başarma olanağı bulduklarını dile getirdi.

Koreografi ve ışık şovlarının da yapıldığı etkinlikte, tribünlerde Türk bayrağı üzerinde şehit fotoğraflarının ve "Sayılmayız parmak ile tükenmeyiz kırmak ile" yazısının olduğu pankart açıldı.

Vatandaşlar da cep telefonlarının ışıklarıyla stadyumun tribünlerini aydınlattı.

Programda, şehitler ve hayatını kaybeden AK Parti teşkilatı mensupları için dua da okundu.