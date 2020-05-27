AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mirze'den 27 Mayıs açıklaması - Son Dakika

AK Parti Muş Gençlik Kolları Başkanı Erdem Mirze, hem 27 Mayıs 1960 darbesinin hem de Yassıada'da yapılanların hafızalardan asla silinmeyeceğini belirtti.

Mirze, 27 Mayıs darbesinin 60 yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 27 Mayıs'ın demokrasi, siyaset ve millet için bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Milletin, darbenin hiçbir türlüsüne boyun eğmeyeceğini, iradesini bir daha asla gasp ettirmeyeceğini tüm dünyaya haykırdığını kaydeden Mirze, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz gecesi canıyla, kanıyla demokrasi destanı yazdı bu millet. Gücünü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dik ve kararlı duruşundan alan bu gençlik, demokrasimizin ve milletimizin aleyhine atılacak en ufak bir adımın dahi karşısında durmaya ve bu uğurda kendini siper etmeye hazırdır. Dolayısıyla milletin iradesine karşı yapılan her türlü teşebbüse, böyle bir düşünceyle yaklaşan, özgüveni yüksek, akıllı, eğitimli, cesur, yerli ve milli bir gençliği bu yoldan döndürebilecek herhangi bir dünyevi güç bulunmamaktadır. Darbeyi gerçekleştiren ve devamında Adnan Menderes ve arkadaşlarını idama mahkum eden zihniyetle kavgamız, onlar bu ihtiraslarından vazgeçmediği sürece devam edecek."

Kendisini milletine adayanları, millete hizmetkarlık edenleri 27 Mayıs'ın hüznü ve 15 Temmuz'un onuruyla savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Mirze, bugüne kadar halkın gücünün üzerinde bir güç tanımadıklarını, bundan sonra da tanımayacaklarını aktardı.