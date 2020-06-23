AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Şimşek'ten Büyükkılıç'a ziyaret - Son Dakika

AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine getirilen Furkan Mert Şimşek ve yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şimşek ve gençlik kolları yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Büyükkılıç, görevlerinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Gençlerin eğitimli, donanımlı olmasının önemine dikkati çeken Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Sizlerin ya da abileriniz vasıtasıyla partimizin kapısı her gün açık. Teşkilatlarımız yapılması gereken faaliyetleri yapıyor. O manada sizlere dua ediyor ve takdir ediyoruz. Cenab-ı Allah gücümüzü arttırsın. Bize yakışan kucaklayıcı olmak, bize yakışan gençlerimizin elinden tutmak, bize yakışan kendimizi iyi ifade edebilmek. Ben inanıyorum ki insanlar bizi tanıdığı zaman, bizlerin vermek istediği mesajı anladığı zaman, bizden başka bir yerde bulunmayacaktır. Ama biz kendimizi ifade edemezsek başkaları bizi kendi çarpık zihniyet ve anlayışları ile başka türlü göstermeye çalışırsa o zamanda kaybeden oluruz. O anlayış içerisinde sizin mesajınıza Kayseri'nin değil Türkiye'nin değil tüm insanlığın ihtiyacı var. Bu sorumluluk ve anlayış içerisinde hepimiz el ele gönül gönüle olmak suretiyle mesajlarımızı ulaştıracağız. En önemlisi söyledikleriyle uyguladıkları bir olan kardeşler topluluğu olacağız."

Ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirten Furkan Mert Şimşek de arkadaşlarıyla güzel bir ekip olduklarını ve uyum içinde çalıştıklarını aktardı.