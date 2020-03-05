AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığına Furkan Türker atandı - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığına Furkan Türker atandı - Son Dakika

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığına Furkan Türker atandı

6 saat önce

Nevşehir AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığına Furkan Türker atandı.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığına Furkan Türker atandı, System.String[]

Nevşehir AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığına Furkan Türker atandı.


AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığını yürüten Ahmet Dolaşmaz'ın yaş haddinden dolayı görevi bırakmasının ardından AK Parti Gençlik Kolları Genel Merkezi tarafından Gençlik Kolları Başkanlığına Furkan Türker atandı. AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar açıklamasında, "Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığımızın takdirleriyle, Gençlik Kolları İl Başkanlığımıza Furkan Türker Kardeşim atanmıştır. Rabbim yeni görevinde muvaffak eylesin. Hayırlı uğurlu olsun inşallah" dedi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:39 Kaynak: İHA
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