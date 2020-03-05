AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığına Furkan Türker atandı - Son Dakika

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AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığına Furkan Türker atandı
6 saat önce
Nevşehir AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığına Furkan Türker atandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:39 Kaynak: İHA
Nevşehir AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığına Furkan Türker atandı.
AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığını yürüten Ahmet Dolaşmaz'ın yaş haddinden dolayı görevi bırakmasının ardından AK Parti Gençlik Kolları Genel Merkezi tarafından Gençlik Kolları Başkanlığına Furkan Türker atandı. AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar açıklamasında, "Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığımızın takdirleriyle, Gençlik Kolları İl Başkanlığımıza Furkan Türker Kardeşim atanmıştır. Rabbim yeni görevinde muvaffak eylesin. Hayırlı uğurlu olsun inşallah" dedi. - NEVŞEHİR
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