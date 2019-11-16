Son Dakika Haberleri: AK Parti, Gençlik Kolları Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel AK Parti, Gençlik Kolları Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika

AK Parti, Gençlik Kolları Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

6 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir, Gençlik Kolları Danışma Meclisi Toplantısı AK Parti Gençlik Kolları MYK Üyesi Burak Ak'ın katılımıyla yapıldı.

AK Parti, Gençlik Kolları Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir, Gençlik Kolları Danışma Meclisi Toplantısı AK Parti Gençlik Kolları MYK Üyesi Burak Ak'ın katılımıyla yapıldı.


Bir otelde yapılan toplantıda konuşan Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, seçim çalışmaları süreçlerinde gençlik kollarının özverili çalışmalar yaptığını söyledi. İl Başkanı Aslan, konuşmasında; "AK Parti'nin kuruluşundan itibaren görev alan herkesi anıyor ve kutluyorum. Şimdikiler gibi geçmişte olanlarda mücadelelerini verip gerekli olan çalışmaları yaptılar. Bizler, ülkemizin yönetimini sizlere emanet edeceğiz. Sizlerin omuzlarında devlet yükselecek. Bürokrat, milletvekili, belediye başkanı olarak hepiniz yerinizi alacaksınız. Parti çalışmaları bir sorumluluk gerektirir. Sizlerin sorumlulukları parti çalışmalarının da dışında var. Aile oluşturup yuva kuracak ve iş hayatına atılacaksınız. Sizler, her türlü sorumluluğu başaracak insanlarsınız" dedi. Danışma Meclisi Toplantısına katılan Burak Ak ise, gençlerin alınteri dökerek mücadeleci bir halde yaşamaya başladıklarını ifade ettiği konuşmasında; "Ülkesinden hicret etmek zorunda kalmış milyonlarca kardeşimiz var. Liderimizin omuzlarından güç alarak yaşadığımız toprakları gelecek nesillere aktarmak için mücadele vereceğiz. Hepimiz bulunduğu koltukları bırakacağız. Görevlerimizde önemli olan nasıl bir iz bıraktığımız olacaktır" diye konuştu.


Milletvekili Mustafa Kendirli'nin hükümetin yapılan ve yapılacak yatırımları anlattığı danışma meclisi toplantısı hediye takdimi ve Kırşehir Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Akkuş'un gençlere hitabının ardından sona erdi. - KIRŞEHİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ali Babacan'ın kuracağı parti için tarih verildi: 2020 yılından önce kurulacak
Son Dakika: Antalya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden Mehmet Avcı tekrar gözaltına alındı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesi Rumları gerdi: Türkler sondajı durdursun

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 21:36:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti, Gençlik Kolları Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]