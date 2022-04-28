AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan, Şanlıurfa'da sahurda gençlerle buluştu - Son Dakika

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Şanlıurfa'da sahurda gençlerle bir araya geldi.

İnan, İl Gençlik Kolları Başkanlığınca merkez Karaköprü ilçesinde bir kafede düzenlenen sahur programında, gençlerle sohbet etti.

İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Karaçizmeli, İnan'ın katılımıyla gençlerle bir araya geldiklerini belirterek, "Gençlerle uzun uzun sohbet ettik. Ülkemizin yarınlarına dair büyük fikirleri olan pırıl pırıl gençler var." dedi.

Programa, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ile AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven katıldı.