AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan'dan evlat nöbeti tutan ailelere ziyaret - Son Dakika

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP il binası önündeki evlat nöbeti sürerken, aileleri ziyaret eden AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan, her daim ailelerin yanında olduklarını söyledi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin kararlı bekleyişi devam ediyor. AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan ve beraberindeki heyet ile birlikte evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyaretinde bulundu. Ailelerle tek tek görüşen İnan, üzerlerine düşen her türlü görevi fazlasıyla yapmaya hazır olduklarını söyledi. Aileler ise İnan'a kendilerine destek verdikleri için teşekkür ederek, HDP'den çocuklarını alıncaya kadar kalkmayacaklarını aktardı.

İnan ve beraberindeki heyet bir süre ailelerle görüştükten sonra bölgeden ayrıldı. - DİYARBAKIR