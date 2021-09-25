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AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan'dan Soyer'e yurt tepkisi - Son Dakika

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan'dan Soyer'e yurt tepkisi

25.09.2021 19:38

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in öğrenci yurdu sözünü tutmadığını söyledi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in öğrenci yurdu sözünü tutmadığını söyledi.

İnan, Bornova Kültür ve Sanat Merkezinde, kentteki 29 ilçeyle eş zamanlı düzenlenen İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

Bornova ilçe teşkilatıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren İnan, "Bu zamana kadar 37 ile, 50'yi aşkın ilçeye gittik, Şemdinli'den Edirne Keşan'a kadar. Oralarda da aynı coşkuyu gördük. Biz hem gençlik hareketimizle hem kadın kollarımızla dünya siyasi tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir liderin teşkilatıyız." dedi.

Gittikleri her ilçede özellikle gençlerin sorunlarını ve şikayetlerini dinlediklerini ifade eden İnan, şöyle konuştu:

"Biz AK Parti olarak gençlerin taleplerine her zaman cevap verdik. Gençlerin taleplerini dinleyen, gençlerin temennilerini dinleyip bunu hızlıca parti politikalarına yansıtan bir partiyiz. Üniversitelerin kapalı olduğu dönemde hükümetimiz bu süreci çok başarılı bir şekilde yürüttü. Kampüsleri, akademik camiayı önümüzdeki eğitim öğretim yılına hazırlamak için çok çaba sarf etti."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçim vaatlerinden birinin yurt yapmak olduğunu ancak bu vaadini gerçekleştirmediğini kaydeden İnan, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Şato Restoran'ın Başkanlık konutuna dönüştürülmesini hatırlattı.

İnan, "Bornova'da yurt yapacağız dediler, bir tane yurt açılışı gördünüz mü? Çav Bella şarkılarıyla geldiler, Körfez manzaralı şatoyu açmayı bildiler. Ben buradan çağrı yapıyorum, o kadar gençlerin yanındaysan, Bornova'da üniversiteyi kazanan gençlerin yanındaysan Körfez manzaralı şatonu üniversiteyi kazanan gençlere tahsis et." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerin siyasette olmasını özellikle önemsediğine işaret eden İnan, "Cumhurbaşkanımız 2002'den bu yana 'Gençler siyasetin nesnesi değil öznesidir' der. İçimizden çıkan birçok değer bugün milletvekilidir, meclis üyesidir. Biz çok büyük bir okuluz. Bizim hocamız da Recep Tayyip Erdoğan'dır." ifadelerini kullandı.

İnan, konuşmaların ardından partisinin yeni üyelerine rozet taktı.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan'dan Soyer'e yurt tepkisi
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan'dan Soyer'e yurt tepkisi
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan'dan Soyer'e yurt tepkisi
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan'dan Soyer'e yurt tepkisi

Tunç Soyer, AK Parti, Bornova, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan'dan Soyer'e yurt tepkisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan'dan Soyer'e yurt tepkisi - Son Dakika
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