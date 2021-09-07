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AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan, İzmir Gençlik Buluşması'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan, İzmir Gençlik Buluşması'nda konuştu Açıklaması

07.09.2021 00:21
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan, İzmir Gençlik Buluşması'nda konuştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "Cumhurbaşkanımız bize güveniyor.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "Cumhurbaşkanımız bize güveniyor. Çünkü gençlik kollarından yetişen bir siyasetçi. Siyasete gençlik kolları başkanlığından başladı. Cumhurbaşkanımız o günlerden bugünleri hayal etti. O günlerden bugünleri tasarladı ve inanarak yoluna devam etti. Biz dünya ve Türk demokrasi tarihine adını altın harflerle yazdırmış, mührünü basmış bir liderin gençlik kollarıyız. Böyle bir lidere böyle bir gençliğiz. O nedenle partimiz her iki kişiden birinin oyunu almış çok güçlü bir parti." dedi.

İnan, AK Parti Bergama İlçe Başkanlığı tarafından sağlık merkezi Asklepion ören yerinde organize edilen "İzmir Gençlik Buluşması" söyleşisinde Bergama halk oyunları gösteriminin ardından yaptığı konuşmada 30 ilçeden gelen gençlerle bu tarihi mekanda buluşmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Gençlerle beraber 15 Temmuz'da güçlü bir mücadele örneği gösterdiklerini ifade eden İnan, "Biz 15 Temmuz gecesi cumhurbaşkanımız liderliğinde 27 Mayıs zamanı açılan o parantezin içine sığdırılan tüm antidemokratik süreçleri, tüm darbe senaryolarını 15 Temmuz gecesi kapattık. Buradaki AK gençlik başta olmak üzere bu memleketin gençliği, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ölümüne ölümüne dedik. Biz o gün büyük bir organizasyon ve yönetim biçimiyle, bu memleketin gençliği kendini siper ederek vatanına, milletine, devletine sahip çıktı." diye konuştu.

Muhalefetin kendilerine yapmış olduğu eleştirilere de cevap veren İnan, "Son zamanlarda ana muhalefetin başını çektiği bir kampanya aldı başını gidiyor. Son günlerde 'Sınır namustur' diyorlar. Genel merkez binalarına, köprülere 'Sınır namustur' diye pankartlar astılar. Sosyal medyada bunları paylaştılar. Siz son seçimlerde HDP ile ittifak yapmış bir partinin mensuplarısınız. Selahattin Demirtaş'a özgürlük için nutuklar atan bir partisiniz. Siz mi bize sınırı öğreteceksiniz? Siz mi bize namusu öğreteceksiniz. Biz bunlara fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız bize güveniyor"

Tüm gençlik kolları teşkilatı olarak 2023 seçimlerine iyi hazırlanacaklarını belirten İnan, İzmir'de 2023 seçimlerinde iyi bir sonuç alacaklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız bize güveniyor. Çünkü gençlik kollarından yetişen bir siyasetçi. Siyasete gençlik kolları başkanlığından başladı. Cumhurbaşkanımız o günlerden bugünleri hayal etti. O günlerden bugünleri tasarladı ve inanarak yoluna devam etti. Biz dünya ve Türk demokrasi tarihine adını altın harflerle yazdırmış, mührünü basmış bir liderin gençlik kollarıyız. Böyle bir lidere böyle bir gençliğiz. O nedenle partimiz her iki kişiden birinin oyunu almış çok güçlü bir parti." dedi.

İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gençlik buluşmalarını gerçekleştirmeye devam edip gençlerle birlikte üzerine düşen görevleri yerine getireceklerini sözlerine ekledi.

"2023 seçimlerinde İzmir'de birinci parti olacağız"

Söyleşide söz alan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de hedeflerine emin adımlarla yürüdüklerini ifade ederek, "Hep beraber sınavlarımız var. 2023, 2024 var. Bunlara hazır olmalıyız. Hep söyledik, devamlı söylüyoruz. O hedefimize adım adım ilerliyoruz. 2023'te sayın Cumhurbaşkanımız bir daha Cumhurbaşkanı olacak. Ondan kuşkumuz yok. Ama bir hedefimiz daha var. İzmir'de birinci olacağız. AK parti 2023'te İzmir'de birinci parti olacak. İçinde Tire'nin, Ödemiş Foça ve Dikili'nin de olduğu birçok ilçeyi kazanarak büyükşehiri kazanacağız. Bu doğrultuda gençlerimizle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu

Programa, AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ile MKYK ve partinin gençlik kolları üyeleri katıldı.

Etkinliğin ardından Eyyüp Kadir İnan ve protokol üyeleri gençlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

AK Parti, Bergama, İzmir, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan, İzmir Gençlik Buluşması'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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