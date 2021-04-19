AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları, iftara yetişemeyenlere kumanya dağıtıyor - Son Dakika

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları, "İftara 5 Kala" projesi kapsamında iftara yetişemeyenlere kumanya dağıtıyor.

Proje kapsamında dün Demir-Çelik Kavşağı'nda bekleyen parti üyeleri, araç sürücülerine kumanya verdi.

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Çelik, yaptığı açıklamada, bereket ayı ramazanda paylaşma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiğini belirterek, "Projemizle bir şekilde iftara yetişemeyen vatandaşlarımıza hurma ve su ikram ediyoruz. İftarlarını açmalarına vesile olduğumuz her vatandaşımızın huzuru ve mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur." dedi.