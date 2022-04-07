AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları'nın düzenlediği müzikli sahur görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması gündem oldu. Söz konusu görüntüler bazı kullanıcıların tepkisini çekerek eleştirilere neden oldu.
Sosyal medyada AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk tarafından paylaşılan ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan tarafından alıntılanan paylaşımla ilgili AK Partililer de tepki gösterdi.
Partinin eski AK Parti milletvekili olan Mehmet Metiner, "Bu paylaşımı yapan Ağrı AK Parti gençlik kolları başkanımız, Lütfen bu paylaşımı derhal kaldırır mısın? Neyin paylaşılıp paylaşılmayacağını, bu tür paylaşımların partimize/davamıza zarar vereceğini bilerek hareket etmek lazım. Böyle bir paylaşıma niye gerek duyulur bilmem!" ifadelerini kullandı.
Ramazan ayına girilmeden hemen önce AK Parti tarafından 805 belediyeye genelge gönderilerek lüks iftar sofralarından uzak durulması gerektiği iletilmişti. Genelgede belediyelere Ramazan'ın maneviyatına uygun sosyal faaliyetler yapılması da istenmişti.
Son Dakika › Güncel › AK Parti Gençlik Kolları'ndan tepki çeken sahur paylaşımı! Partinin eski vekili hemen kaldırılmasını talep etti - Son Dakika