AK Parti Gençlik Kollarından "Ayasofya" için şükür duası - Son Dakika

AK Parti Gençlik Kollarından "Ayasofya" için şükür duası

AK Parti Gençlik Kolları, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması dolayısıyla 81 ilde sabah namazına müteakip şükür duası programı düzenledi.

AK Parti Gençlik Kolları, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması dolayısıyla 81 ilde sabah namazına müteakip şükür duası programı düzenledi.

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Fatih Camisi'nde sabah namazına katılan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, beraberindeki gençlerle şükür duası ederek, Fatih türbesine ziyarette bulundu.

Büyükgümüş, Türkiye'nin 81 ilinde AK Parti Gençlik Kollarının büyük bir coşkuyla, neşeyle sabah namazına katıldığını belirterek, namazın ardından şükür duası ettiklerini söyledi.

Fatih Camisi'nde, Fatih Sultan Mehmet Hazretlerinin türbesinin önünde buluştuklarını aktaran Ahmet Büyükgümüş, "Bizde burada şükür dualarımızda bulunduk. Hakikaten 100 yıla yakın bir süredir milletimizin içinde buruk bir acı, kalbini sıkıştıran bir durumdu Ayasofya'nın müze olarak vatandaşlarımızla buluşması. Dün alınan kararla hem Danıştay ilgili dairesinin hem de buna istinaden Sayın Cumhurbaşkanımızın yayınlamış olduğu kararname ile Ayasofya yeniden asıl statüsüne, cami statüsüne geri dönmüş oldu. İnşallah 24 Temmuz'da Ayasofya ibadete açılacak ve biz tarihimizin önemli anlarından birini daha geride bırakacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız dün büyük, muhteşem bir konuşma gerçekleştirdi. Tafsilatıyla meseleye tüm açılardan beyanlarda bulundu. Bizim açımızdan Ayasofya'nın ne denli bir egemenlik meselesi olduğu, fethin İstanbul'daki en önemli sembolü olduğunu vurguladı. ve bundan sonra da tüm insanlık için Ayasofya'nın abidevi bir mimari eser olarak ama aynı zamanda cami fonksiyonuyla hizmet edeceğini vurguladı. Zira süreç boyunca 'işte olmazdı, öyleydi, böyleydi' kamuoyu çok açıklama gördü. Ama hem dünyada olup bitenler açısından, hem Türkiye'de olup bitenler açısından dün meseleye son nokta koyulmuş oldu." diye konuştu.

Büyükgümüş, bundan sonra özellikle gençlere, her vaktinde Ayasofya'yı gereğince şenlendirebilmenin düştüğünü dile getirerek, orada ümmetin atan kalbini hissedebilmenin 24 Temmuz'dan itibaren mümkün olacağını aktardı.

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının Mescid-i Aksa için bir işaret fişeği olduğunu vurgulayan Ahmet Büyükgümüş, "İnşallah 24 Temmuz'dan sonra Ayasofya'nın kapılarını ibadete açmasıyla birlikte, o caminin kubbelerinden yükselecek olan tüm manayla birlikte, hiçbir şey İslam dünyasında eskisi gibi olmayacak. Bizler başka bir anlamı, bizler başka bir manayı kuşanacağız ve inşallah geleceğe çok daha güçlü bir şekilde emin adımlarla hazırlanacağız." ifadesini kullandı.

Ahmet Büyükgümüş, AK Parti, Ayasofya, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 06:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Gençlik Kollarından 'Ayasofya' için şükür duası - Son Dakika
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