AK Parti Gençlik Kollarından Başkan Büyükkılıç'a ziyaret - Son Dakika

AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine getirilen Furkan Mert Şimşek ve gençlik kolları yönetimi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Gençlere ve gençlik çalışmalarına her zaman değer veren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nde kendisini ziyarete gelen AK Parti Gençlik Kolları ile bir araya geldi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı görevine getirilen Furkan Mert Şimşek ve gençlik kolları yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Her şeyden önce Ak Partimizin Gençlik Kolları İl Teşkilatı olarak yeni dönemdeki görevleriniz hayırlı uğurlu olsun. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlerin donanımlı olması, eğitimli olması, öz güven içerisinde sosyal yönü zengin bir şekilde toplum içerisinde yer alması, hem partimize olan güveni hem de kendinizdeki güven duygusunu oluşturacaktır. O anlayış içerisinde biz sizleri seviyoruz. Sizlere daha güzel bir gelecek bırakmak amacıyla gayret gösteriyoruz. Belediyemizin hizmetlerini bizi seven güvenen ve oylarıyla buralarda olmamıza vesile olan hemşehrilerimize yakışır bir şekilde yapmak, devletimize vatanımıza, milletimize, bayrağımıza bağlı nesiller yetişmesi açısından gayret göstermek" dedi. Parti teşkilatının tüm kademeleriyle uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, "Cenab-ı Allaha şükrederek söylüyorum. Sizlerin ya da abileriniz vasıtasıyla partimizin kapısı her gün açık. Teşkilatlarımız yapılması gereken faaliyetleri yapıyor. O manada sizlere dua ediyor ve takdir ediyoruz. Cenab-ı Allah gücümüzü arttırsın. Bize yakışan kucaklayıcı olmak, bize yakışan gençlerimizin elinden tutmak, bize yakışan kendimizi iyi ifade edebilmek. Ben inanıyorum ki, İnsanlar bizi tanıdığı zaman, bizlerin vermek istediği mesajı anladığı zaman, bizden başka bir yerde bulunmayacaktır. Ama biz kendimizi ifade edemezsek başkaları bizi kendi çarpık zihniyet ve anlayışları ile başka türlü göstermeye çalışırsa o zamanda kaybeden oluruz. Onun için başkalarının ifade etmesini değil. Kendimizi iyi ifade etmeliyiz. O anlayış içerisinde sizin mesajınıza Kayseri'nin değil Türkiye'nin değil tüm insanlığın ihtiyacı var. Bu sorumluluk ve anlayış içerisinde hepimiz, el ele gönül gönüle olmak suretiyle mesajlarınızı ulaştıracağız. En önemlisi söyledikleriyle uyguladıkları bir olan kardeşler topluluğu olacağız. Ona da ben inanıyorum ki, hiçbirimiz fırsat vermeyiz. Bizim zaten en önemli özelliğimiz. Peygamberimizin yolunda giderken mümine yaraşan emin olunan güvenilen insan vasfının gereğini yapmaktır. Allah'a kul, peygambere ümmet olma yolunda yolunuz açık olsun. Biz sizleri seviyoruz. Cenabı Allah sayınızı arttırsın diye de dua edelim" dedi.

Ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirten AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek, "İl gençlik kolları olarak sizi ziyaret etmek ve ilerde yapacağımız hizmetler hakkında sizlere bilgi verelim, sizlerin tecrübelerini alalım istedik. Bu gaye ile böyle bir ziyarette bulunmayı talep ettik. Sizler de Allah razı olsun hiç ikiletmediniz. Kapınız her zaman bizlere açık. Hamd olsun güzel bir birlikteliğimiz var. Arkadaşlarımızla yeni bir ekip kurduk. Ekibimizle uyum içerisinde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Ziyarette gerçekleşen konuşmaların ardından AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek, Başkan Büyükkılıç'a Ebru Sanatı ile yapılmış bir tablo hediye etti. - KAYSERİ